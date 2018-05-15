Почему зелень с огорода может быть вредной: комментарий диетолога

Люди даже и не подозревают, что огородная зелень может негативно влиять на здоровье поджелудочной железы.

По словам медиков, любой вид зелени долго переваривается в желудочно-кишечном тракте, что негативно отражается на работе желудка и поджелудочной железы, передает Wworld.

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Особенно плохо это для людей, у которых есть заболевания, связанные с этими органами. Кроме того, зелень богата на кислоты и горечь, вредные для поджелудочной железы.



Зелень негативно влияет на здоровье поджелудочной железы

Поэтому диетологи подчеркивают – нельзя есть окрошку больше, чем дважды в неделю. Так как сочетание зелени, редиски и щавеля повлечет тяжелую нагрузку на желудочно-кишечный тракт.

И еще один важный совет от медиков – почти любая зелень теряет 90% полезных веществ при термической обработке. Поэтому если вы планируете получить максимум пользы от нее – зелень стоит употреблять свежей.

Чтобы поджелудочная меньше страдала от кислот зелени, не ешьте ее на голодный желудок. И стоит помнить – переедание зелени может негативно отразиться на вашем самочувствии.



Зелень теряет 90% витаминов при термической обработке, лучше употребляйте ее свежей