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      Почему Зеленский до сих пор не внес в Раду законопроект о народовластии

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      Почему Зеленский до сих пор не подал законопроект о народовластии
      Почему Зеленский до сих пор не подал законопроект о народовластии / Getty Images

      Законопроект, который президент Владимир Зеленский планирует внести на рассмотрение парламента, на самом деле представляет собой комплекс законопроектов. И команда президента не может воплотить свой план насчет народовластия сразу, а делает это шаг за шагом.

      "По поводу сроков (подачи законопроекта о народовластии, – ред.), то у президента сформирован план первых приоритетов на платформе его программы. Он воплощается, но мы не можем его воплотить шаг за шагом, так как ежедневно возникают вещи, которые нуждаются в план А добавлять план B, C и D. Мы оперативно реагируем, и я глубоко убежден, что ситуация нормализуется и мы представим этот план, какой даст возможность вывести Украину из того состояния, которое есть", – рассказал в эфире программы "Право на власть" советник и представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук.

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      Законопроект о народовластии – это комплекс законопроектов, в который входят несколько вещей. Первая – восстановление закона о всеукраинском референдуме, пояснил представитель президента.

      Для нас непонятна ситуация, при которой референдум, который дал возможность родиться государству Украина, больше не используется гражданами, как мощное влияние на государственную политику,
      – сказал Стефанчук.

      Это также вопросы, связанные с системой петиций.

      "То, что у нас сегодня происходит, – 25 тысяч голосов, пожалуйста, набирайте – никакой реакции ни у одного органа нет. У нас нет правового режима этих петиций: что может выноситься, а что нет, какой порядок голосования", – пояснил представитель главы государства в парламенте.

      Что известно о планах Зеленского относительно народовластия?Еще в своей предвыборной программе Зеленский писал: "Мой первый законопроект: "О народовластии". В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии". Зеленский также заявлял, что хочет, чтобы граждане приобщались к одобрению важных государственных решений через интернет, в частности, путем голосования в сети на выборах и референдумах.

       

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Руслан Стефанчук Законодательство Владимир Зеленский
      Источник: 24 канал
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