17:51
24 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ПНЕВМОНИЯ В КИТАЕ 2020 ГОЛОКОСТ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ ДАВОС 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Хоакин Путин выгоняет комиков из России. Новое наказание от РФ
      Вєсті Кремля
      21:22, 23 января
      Вести.UA: Новая драка Кивы. Мендель снова блеснула умом
      Вєсті.UA
      20:47, 23 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      ПНЕВМОНИЯ В КИТАЕ 2020 ГОЛОКОСТ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ ДАВОС 2020

      Почему Зеленский и Путин не встретились в Иерусалиме: как это повлияет на переговоры

      58 Читати новину українською
      Отношения Зеленского и Путина напряжены? / gettyimages.com

      Встреча Зеленского и Путина в Израиле не состоялась из-за того, что по каким-то причинам не смогли договориться. Поэтому, скорее всего, потепления отношений не будет.

      Такое мнение 24 каналу высказал военный эксперт Олег Жданов.

      Читайте также: Зеленский рассказал историю своей семьи во время Холокоста

      По словам эксперта, Путин на саммите "нормандской четверки" в Париже все сказал: к следующей встрече Украина должна прийти с конкретными результатами. Внести в свое законодательство формулу Штайнмайера. То есть, придать ОРДЛО особый статус. 

      Для Украины внесение изменений в Конституцию и предоставление ОРДЛО особого статуса – невыполнимое условие. Соответственно, следующая встреча в нормандском формате пока под вопросом,
      – считает Олег Жданов.

      Также, по его мнению, сложно спрогнозировать, состоится ли дальнейший обмен пленными. По убеждению военного, обмен пленными - бесконечный процесс. Россия и оккупационная власть в ОРДЛО постоянно незаконно будут задерживать наших граждан. Вопрос, кого на обмен будет выдавать Украина.

      Что известно о встрече Зеленского и Путина в Израиле?
      Президент Украины поехал в Израиль с официальным визитом, чтобы посетить Всемирный форум памяти Холокоста, посвященный 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим). Однако в последний момент украинский лидер решил не посещать мероприятие. А "отдать свое место и места делегации "тем, кто пережил эту страшную трагедию". Президент России Путин тоже посетил Израиль. В Кремле заявили, что никакого контакта между лидерами двух стран 23 января не было. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Зеленский в последний момент отменил свой приезд на Мировой форум Холокоста. Зато российский президент присутствовал на нем.

      Путин сейчас занят вопросом переформатирования власти в России. При этом он устроил кровавую бойню на Донбассе. Переговоры по урегулированию вооруженного конфликта и обмена пленными продолжатся. Но позиции Украины и России диаметрально противоположные. Зеленский говорит: сначала границу, потом выборы. В Кремле против этого,
      - отмечает Жданов.

      Военный добавляет: Сейчас дальнейшее решение вооруженного конфликта в тупике. Украина в сложной ситуации. Если обстрелы со стороны пророссийских наемников будут интенсивные, то надо возвращать войска на прежние позиции. Это уже боевые действия. Тогда Россия начнет обвинять Украину в нарушении минских соглашений.

      Как происходили обмены пленными между Украиной и Россией:

      Первый обмен состоялся 7 сентября по схеме "35 на 35". На Родину вернулись 24 военнопленных моряка, которые были захвачены возле Керченского пролива, и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Артур Панов, Евгений Панов, Эдем Бекиров, Сизонович Алексей и Олег Сенцов.

      Второй обмен прошел между Украиной и подконтрольными РФ боевиками на Донбассе. Он состоялся 29 декабря. На Родину вернулись 76 украинцев. Еще 5 человек захотели остаться на оккупированных территориях по личным причинам. Украина передала российской стороне 124 содержащихся. Среди них и скандальные 5 бывших беркутовцев, которых в Украине судили по подозрению в расстрелах активистов Майдана в 2014 году.

      Президент Владимир Зеленский в комментарии журналистам в Иерусалиме заявил, что Украина ведет переговоры об освобождении украинцев, которых удерживают на временно оккупированной территории Донбасса и в России. Кроме того, Киев уже согласовал в Минске списки для обмена, но будет их дополнять.

      обмін полоненими
      Освобожденные из российского плена украинцы / инфографика 24 канала

      Сегодня в Украине заканчивается регистрация на пробное ВНО-2020: цены и даты экзаменов
      сегодня
      5358
      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Владимир Путин Нормандский формат Голокост Обмен пленными
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:00 Российские пропагандисты перенацелились с Украины на Польшу
      Блоги 87
      сегодня , 16:30 Хватит примитизировать образ украинца, – интервью с создателями фильма "Мои мысли тихие"
      Катерина Петренко 78
      сегодня , 15:00 В тюрьму за украинский паспорт: Россия продолжает фабриковать дела против крымчан
      Блоги 88
      сегодня , 14:40 Неля Штепа снова будет баллотироваться в мэры Славянска: что о ней известно
      Анна Запотоцька 197
      сегодня , 13:37 Александр Долгополов сбежал из России: история комика, который шутил про Путина и церковь
      Василь Денисюк 651
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук