Почему Зеленский и Путин не встретились в Иерусалиме: как это повлияет на переговоры

Встреча Зеленского и Путина в Израиле не состоялась из-за того, что по каким-то причинам не смогли договориться. Поэтому, скорее всего, потепления отношений не будет.

Такое мнение 24 каналу высказал военный эксперт Олег Жданов.

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По словам эксперта, Путин на саммите "нормандской четверки" в Париже все сказал: к следующей встрече Украина должна прийти с конкретными результатами. Внести в свое законодательство формулу Штайнмайера. То есть, придать ОРДЛО особый статус.

Для Украины внесение изменений в Конституцию и предоставление ОРДЛО особого статуса – невыполнимое условие. Соответственно, следующая встреча в нормандском формате пока под вопросом,

– считает Олег Жданов.

Также, по его мнению, сложно спрогнозировать, состоится ли дальнейший обмен пленными. По убеждению военного, обмен пленными - бесконечный процесс. Россия и оккупационная власть в ОРДЛО постоянно незаконно будут задерживать наших граждан. Вопрос, кого на обмен будет выдавать Украина.

Что известно о встрече Зеленского и Путина в Израиле?

Президент Украины поехал в Израиль с официальным визитом, чтобы посетить Всемирный форум памяти Холокоста, посвященный 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим). Однако в последний момент украинский лидер решил не посещать мероприятие. А "отдать свое место и места делегации "тем, кто пережил эту страшную трагедию". Президент России Путин тоже посетил Израиль. В Кремле заявили, что никакого контакта между лидерами двух стран 23 января не было. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Зеленский в последний момент отменил свой приезд на Мировой форум Холокоста. Зато российский президент присутствовал на нем.

Путин сейчас занят вопросом переформатирования власти в России. При этом он устроил кровавую бойню на Донбассе. Переговоры по урегулированию вооруженного конфликта и обмена пленными продолжатся. Но позиции Украины и России диаметрально противоположные. Зеленский говорит: сначала границу, потом выборы. В Кремле против этого,

- отмечает Жданов.

Военный добавляет: Сейчас дальнейшее решение вооруженного конфликта в тупике. Украина в сложной ситуации. Если обстрелы со стороны пророссийских наемников будут интенсивные, то надо возвращать войска на прежние позиции. Это уже боевые действия. Тогда Россия начнет обвинять Украину в нарушении минских соглашений.

Как происходили обмены пленными между Украиной и Россией:

Первый обмен состоялся 7 сентября по схеме "35 на 35". На Родину вернулись 24 военнопленных моряка, которые были захвачены возле Керченского пролива, и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Артур Панов, Евгений Панов, Эдем Бекиров, Сизонович Алексей и Олег Сенцов.

Второй обмен прошел между Украиной и подконтрольными РФ боевиками на Донбассе. Он состоялся 29 декабря. На Родину вернулись 76 украинцев. Еще 5 человек захотели остаться на оккупированных территориях по личным причинам. Украина передала российской стороне 124 содержащихся. Среди них и скандальные 5 бывших беркутовцев, которых в Украине судили по подозрению в расстрелах активистов Майдана в 2014 году.

Президент Владимир Зеленский в комментарии журналистам в Иерусалиме заявил, что Украина ведет переговоры об освобождении украинцев, которых удерживают на временно оккупированной территории Донбасса и в России. Кроме того, Киев уже согласовал в Минске списки для обмена, но будет их дополнять.



Освобожденные из российского плена украинцы / инфографика 24 канала