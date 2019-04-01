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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПЕТР ПОРОШЕНКО

      Почему Зеленский так редко общается с журналистами: в штабе кандидата дали ответ

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      Штаб Зеленского заявляет о себе как об одном из наиболее открытых, однако сам Зеленский очень редко общается со СМИ. А если и появляется, то на телеканале "1+1". О том, почему кандидат редко общается с журналистами, и сколько еще продлится его деятельность в "Квартал 95" – в прямом эфире 24 канала рассказал политолог и советник штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков.

      Вот, как он ответил на такие вопросы:

      – Вы прекрасно понимаете, что в рамках брифинга ответить всем журналистам невозможно. Вы прекрасно видели, сколько вчера (31 марта) здесь было журналистов. И если бы у нас была возможность ответить каждому – этот брифинг продолжался бы и до сих пор.

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      – Зеленский говорил, что между первым и вторым туром, мы надеемся, что будет больше времени, в частности, и для встречи с журналистами. Он уже говорил, что он открыт и доступен, на самом деле.

      – Если мы проводим монологи, то по сравнению с другими штабами, мы ограничены и в человеческом ресурсе, и в финансовом, и во временном. И, в частности, во временном ресурсе кандидата. Да, это определенная проблема. Никто от нее не отмахивается. Но эта проблема связана с объективной реальностью.

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      – К тому же, мы должны были закрывать обязательства, которые были взяты Зеленским еще в 2018 году. В частности, это и концерты, на которые он ездил вместе с "Кварталом 95". Это те обещания, которые надо было выполнить перед тем, как заниматься другим видом деятельности.

      – Я не совсем сегодня готов комментировать график работы "Квартала 95" в дальнейшем. Лучше обратиться в их пресс-службу.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский
      Источник: 24 канал
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