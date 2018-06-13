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Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

Почему женщина не испытывает оргазма: основные причины

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5 причин, почему женщина не испытывает оргазм
5 причин, почему женщина не испытывает оргазм / thesun.co.uk

Не всегда женщина может испытывать оргазм, таких насчитывается примерно 29%. К тому же, большинство женщин нуждаются в стимуляции клитора.

Назвали основные причины, почему женщина не испытывает оргазма, пишет "Наша Мама".

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Потери эластичности влагалища и нарушение работы половых желез могут возникнуть из-за нерегулярного секса с большими перерывами.

Поскольку оргазм – это сокращение мышц, поэтому нужно поддерживать тонус мышц. Помогут в этом упражнения Кегеля и регулярный секс.

Шансы получения оргазма могут увеличиться в несколько раз, если носить мягкое белье, а не стринги и корсеты. Белье, которое слишком обтягивает, может нарушить кровообращение в половых органах.

Женщина может не испытывать оргазм из-за вегето-сосудистой дистонии.

Удовольствие от секса две трети женщин получают в возрасте около 30 лет или после рождения первого ребенка. Вероятно, это потому, что организм человека недостаточно накопил необходимый уровень гормонов.

К слову, американские ученые провели исследования и установили, что проблемы с эрекцией увеличивают риск развития инфаркта, инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь Секс
Источник: 24 Канал
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