Почему женщина не получает оргазм и как это исправить: советы сексолога

Проблема женского оргазма очень важная тема для качества жизни. Она часто табуирована, и женщины стесняются о ней говорить. А стоит, так как только определенный процент имеет аноргазмию, которая не исправляется медицинскими или психологическими методами, остальным женщинам можно улучшить качество своей сексуальной жизни.

Об этом в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 сообщила сексолог, женский коуч и тренер по имбилдингу Екатерина Филиппова.

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Что делать

Во-первых, перестать винить себя и считать какой-то неправильной. Примите как факт, что только 25% женщин способны испытывать оргазм при вагинальном сексе без дополнительной стимуляции клитора. То есть вы не одна такая и не фригидная, а просто вам нужно приложить больше усилий. Это нормально.

Во-вторых, не забывайте о таком важном факторе, как контекст. Попробуйте вспомнить самый потрясающий секс в своей жизни. Как это было? Вспомните все до мельчайших деталей. Как, где, свое настроение, что вы при этом чувствовали?

Примеры, почему важен контекст:

1. Представьте, что вы в хорошем настроении, флиртуете с тем, кто вам приятен, и этот человек начинает вас щекотать. Приятный контакт, правда? Который затем, возможно, приведет к сексу.

А теперь представьте, что вас хочет пощекотать человек, который неприятен или просто надоел. Вы, как минимум, почувствуете раздражение, а может и в нос дадите.

Действие одно и то же, но контекст разный, поэтому и воспринимаем мы его по-разному. Мы можем наслаждаться запахом выдержанного сыра, но нас будет тошнить, если так пахнет чье-то тело.



Как женщине достичь оргазма

2. А теперь о сексе. Допустим, вы молодожены, которые только-только съехали от родителей и начали жить вместе. Вы влюблены, счастливы, вам никто не мешает и вы наслаждаетесь сексом на 100%. А потом родился ребенок. Вы так же любите своего партнера, как и в период "медового месяца", но оргазмы пропали.

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Возможно вы переживаете, что находитесь не в лучшей форме после родов или что в самый неподходящий момент проснется ребенок, или банально устали. Казалось бы, все то же самое: тот же партнер, тот же набор телодвижений, но раньше оргазм был, а теперь нет. Просто изменился контекст. Чтобы вернуть оргазмы, нужно вернуть то внутреннее состояние, при котором они у вас были.

Есть еще один вариант – механический. Если секс у вас не очень частый, а оргазм вообще редкий гость, то можно "разбудить" свою чувствительность с помощью тренировки интимных мышц. Эти практики называют имбилдинг, реже – ОКМ-билдинг.

Как это работает?

Когда вы делаете упражнения, кровь приливает к органам малого таза, также, как при занятиях сексом. Вы чувствуете легкое возбуждение, учитесь фокусировать свое внимание на ощущениях и переносите эти умения в свою спальню.

Женский коуч и тренер по имбилдингу Екатерина Филиппова “Благодаря тренировкам, сужается вагинальный канал, а это подарит и вам, и вашему партнеру более яркие ощущения. Особенно это актуально после родов, чтобы быстро вернуться в форму. В нашем теле очень много "спящих" нервных окончаний, которые просыпаются при тренировке интимных мышц”

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