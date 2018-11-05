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      Почему женщины и девушки стали чувствовать себя менее счастливыми: объяснение

      64 Читати новину українською
      Женщины и девушки стали чувствовать себя менее счастливыми
      Женщины и девушки стали чувствовать себя менее счастливыми / unsplash.com

      Популярность в соцсетях сказалась на психическом здоровье многих девушек и женщин – они чувствуют себя менее счастливыми, чем 10 лет назад.

      Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенные благотворительной организацией "Girlguiding", пишет The Independent.

      Лишь четверть прекрасной половины человечества в возрасте от 7 до 21 года считает себя очень счастливыми. В 2009 году этот показатель достигал 41%.

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      59% девочек и молодых женщин в возрасте от 11 до 21 года заявили, что соцсети (Facebook, Twitter и Instagram) являются одной из основных причин давления и стресса, в 69% причиной стресса являются экзамены и тесты.

      50% участников исследования в возрасте от 11 до 21 года признались, что ощущение несчастья негативно сказывается на их здоровье.

      Месседж, который идет от девушек и молодых женщин, свидетельствует о серьезности проблем, с которыми они сталкиваются ежедневно, и о негативном влиянии на их жизнь. Плохо, что сегодня девочки несчастливы, и у большего количества наблюдаются проблемы с психическим здоровьем, чем раньше,
      – добавила представитель "Girlguiding" Аманда Медлер.

      Вывод специалистов: популярность соцсетей негативно сказывается на психическом здоровье многих девушек и молодых женщин.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: LifeStyle Здоровье Психология Женское здоровье
      Источник: 24 Канал
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