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Почему женщины изменяют мужчинам: неожиданная причина

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Почему женщины изменяют мужчинам
Почему женщины изменяют мужчинам / unsplash.com

Американские ученые в результате глобального исследования выяснили ключевую причину женских измен.

По утверждению профессора Алисии Уокер из университета штата Миссури, женщины изменяют своим мужьям в стремлении спасти брак, сообщает Independent.

Она в течение года вместе с коллегами провела опрос среди жен в возрасте от 24 до 65 лет, которые изменяли своим мужьям и были активными пользователями сайта знакомств.

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В большинстве случаев на измену женщин толкает любовь к своему мужу и желание избежать развода путем удовлетворения своих сексуальных потребностей.

Более половины опрошенных женщин признались, что в супружеской жизни им с мужем не хватает секса, они не испытывают оргазма, соответственно, начинали искать партнера для этого в других местах.

И что интересно, женщины, которые предавали, не хотят расставаться со своими мужьями и уверяют, что любят их. По словам авторов исследования, такие результаты стали для них неожиданностью.

Для них это было не спонтанным решением. Они находились в поиске оргазма, а не партнера для жизни. Они делали это, чтобы сохранить, а не разрушить свой брак. Все эти женщины хотели удовлетворить исключительно свои физические потребности и получить то, что им не может дать их муж,
– отметила Алисии Уокер.

Женщины признались, что после измены они стали лучшими женами и матерями, чем в супружеской неверности. Они были убеждены – измена позволила им защитить и сохранить брак.

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Теги: LifeStyle Здоровая жизнь Здоровье Психология Секс
Источник: 24 Канал
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