Почему женщины после родов начинают курить

Большинство женщин бросают курить до, во время беременности и когда кормят малыша грудным молоком. Но около 90% женщин после рождения малыша все равно возвращаются к этой вредной привычке.

Исследователи из Медицинской школы Норвич" нашли ответ на то, почему новоиспеченные мамочки начинают курить после рождения ребенка, пишет 7mednews.

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Хотя во время беременности желание закурить снижается, но после рождения ребенка потребность появляется снова.

Обычно, после родов продолжают курить матери, у которых нестабильное материальное положение. Также побуждают к курению бессонные ночи, дефицит поддержки, давление со стороны родственников и окружения, усталость, чувство ненужности и одиночества, забота о ребенке.

Все эти вещи толкают молодых мамочек вернуться к вредной привычке. Чтобы этого избежать, медики рекомендуют близкому окружению помогать и поддерживать юную мать. Это будет наиболее эффективным средством для отказа матери от курения.

Наиболее эффективное средство для отказа матери от курения – поддержка близких