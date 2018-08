Почему женщины публикуют обнаженные фото в сети: объяснения ученых

Австралийские ученые выяснили, почему женщины публикуют в социальных сетях селфи, на которых демонстрируют обнаженное тело.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, пишет Maxim.

Ученые из университета Нового Южного Уэльса в Австралии проанализировали 68 тысяч откровенных фото женщин в соцсетях Instagram и Twitter из 113 различных стран мира, чтобы выяснить, зачем они публикуют такие кадры.

Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian) 9 Лип 2018 р. о 8:49 PDT

Как выяснили эксперты, сексуальные фотографии зачастую публикуют женщины из регионов с высоким неравенством в доходах. По словам авторов исследования, главной мотивацией в публикации подобных снимков является конкуренция с другими женщинами.

"В современном обществе сексуальность помогает генерировать большие доходы, социальный статус и уверенность в себе. Мы не нашли связи с гендерным неравенством или желанием показывать обнаженное тело мужчинам, но мы нашли связь с экономическим неравенством. Это говорит о том, что женщины делают сексуальные селфи, чтобы составить конкуренцию другим женщинам", – рассказывает автор исследования Хендис Блейк.