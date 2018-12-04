Почему женщины живут дольше мужчин: ответ ученых

Разница продолжительности жизни мужчин и женщин может колебаться в зависимости от страны, но в среднем в мире разница составляет не меньше, чем 3 года. А в Украине разница составляет целых 10 лет.

Об этом сообщает Daily Mail.

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Ранее считалось, что мужчины умирают из-за того, что у них слишком тяжелая работа: поле, шахта, заводы. Мол, непосильный труд подрывает здоровье, и поэтому они чаще болеют и умирают.

Но сейчас все мы выполняем примерно одинаковую работу: зачастую сидячую. Продолжительность жизни должна была сравняться. Однако этого не произошло: если 200 лет назад женщины жили в среднем 33 года, а мужчины – 31, то сейчас примерно 83 и 79 лет соответственно. В прошлом разница была 5%, как и сейчас.

Оказывается, что на самом деле все зависит от генов. На концах наших хромосом есть защитные колпачки – теломеры. Когда они укорачиваются, клетки начинают стареть и умирают. Так вот ученые выяснили, что женские теломеры укорачиваются медленнее мужских. И все из-за женского гормона эстрогена – именно он защищает хромосомы от старения.



Женщины живут дольше из-за эстрогена и генов

"Эстроген провоцирует активность фермента, который помогает удлинять теломеры и может увеличить продолжительность жизни. Кроме того, высокий уровень гормона помогает поддерживать сердечно-сосудистую систему в хорошем состоянии и способствовать здоровому развитию костей", – заявили ученые.

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