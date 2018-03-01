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Почему жители Львовской области 6 лет ходят по аварийному мосту, рискуя жизнью

10:07, 1 марта 175 Читати новину українською

Признали аварийным, но не закрыли. Уже 6 лет на Львовщине люди переправляются через мост, который непригоден для проезда. Не пугает жителей даже обвал, который произошел здесь в марте 2017 года.

Несмотря на запрет, по нему и в дальнейшем ездят машины и даже грузовые фуры. Строительство новой переправы обещали начать еще в 2017 году, и до сих пор ничего не сделано.

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Чтобы добраться на работу в районный центр Жидачев Надежда каждое утро вынуждена на свой страх и риск переходить через аварийный мост над Днестром. Это единственная короткая дорога, соединяющая близлежащие города и села с районом.

Каждый день идем с детьми, идем в снег, идем в дождь. Начинает снег топиться – сплошная лужа,
– сказала жительница села Залески Надежда.

Маршрутки через этот мост не ездят. Однако выход нашли. Раз в час маршрутка по один берег Днестра высаживает людей и те быстро уходят на другой. А там их ждет второй автобус, который едет в районный центр.

Мост через Днестр в селе Залески признали аварийным еще в 2012 году. А в марте 2017 он частично обрушился. В мае его официально закрыли для движения транспорта. Однако не ездят по мосту разве автобусы.

Почему водители рискуют собственной жизнью, переезжая через мост – смотрите в сюжете.

Теги: Новости Украины Новости Львова Транспорт
Источник: 24 Канал
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