Почему журналистов не пустили в кабинет министра энергетики: интервью с Оржелем

О работе объединенного Министерства энергетики и экологии, зарплате и личной жизни – читайте во второй части интервью 24 каналу с министром энергетики Алексеем Оржелем.

Работа в двух Министерствах

Вы стали главой двух разных министерств. Вы вообще знали, что вы будете возглавлять два Министерства одновременно?

В свое время, когда мы работали над формированием политики, то поняли, что есть конфликт между Министерством энергетики и экологии. Например, когда энергетический сектор готов давать больше угля, атомной генерации и тому подобное, но не учитывает экологическую составляющую. Зато экологи отмечали, что нужно подобрать более экологический вариант развития энергетики.

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Важно другое – тот конфликт, который существовал на уровне министерств, не создавал эффективного взаимодействия. Более того, объединенные Министерства предусматривают развитие. Например, в каждую единицу энергии включаются экологические затраты. Это делается для того, чтобы реально оценить, сколько стоит для экологии выработать единицу энергии.

Второй приоритет для правительства – энергоэффективность. Она находится частично в зоне энергетического, а частично – экологического Министерства. То, что не произведено, не сожжено, является наиболее экологичным. Вложения в энергоэффективность является одной из самых эффективных инвестиций в экологию.

Еще один элемент – изменение климата. Долгое время это не воспринималось на уровне государственной политики, теперь изменение климата является фактором, который надо учитывать. Если завтра изменение климата приведет к тому, что еще больше плодородных земель становится пустынями, то не учитывать это просто невозможно.

В кабинет министра энергетики журналистов 24 канала не пустили из-за того, что это режимный объект, но приемную – показали. Интересно, что на дверях и в кабинет Алексея Оржеля установлены наклейки: "Ведется постоянное видеонаблюдение НАБУ".



Наклейка на дверях министра / Фото: 24 канал

Что означает наклейка о видеонаблюдении НАБУ на дверях вашего кабинета?

Мы сделали это для того, чтобы все понимали, что ведется активная борьба с коррупцией. И нулевая толерантность в этом вопросе. Есть идея максимально открыть правительство, чтобы любой украинец мог увидеть, что есть движение в направлении максимального уменьшения коррупции.

Министерство энергетики всегда определялось как некая коррупционная составляющая. Были определенные коррупционные риски вместо того, чтобы выполнять определенные задачи по экологической безопасности или уменьшения вредного воздействия. Сейчас ведется активная работа, чтобы этого больше не допустить.

Как часто вам удается посещать других своих подчиненных в Министерстве экологии?

У нас даже три здания. Есть еще одно здание рядом с "Нафтогазом". Мы стараемся неожиданно появляться в том Министерстве. Смотреть, какая там ситуация, действительно ли люди не "грустят" (смеется). Не очень часто, если откровенно. Это помещение является не лучшим с точки зрения логистики. Но уже мы собирали людей, очертили цели нового объединенного Министерства.

Несколько раз приезжали решать кадровые вопросы.

Приемная похожа на ваш кабинет?

Да, очень похожа. Такие же цвета, столы и люстры.



Приемная министра / Фото 24 канала

Какие у вас были впечатления, когда вы увидели свой кабинет?

На самом деле, у меня два кабинета (второй в Министерстве экологии, – 24 канал), но я не удивлен. Я раньше уже в них бывал. Единственное, что меня удивило – слишком большая площадь. Она не нужна для одного человека. У нас была задача – убрать энергетическую красоту.

Мы частично вынесли статуэтки, сейчас там уже висят рабочие графики, задачи по работе и стоят доски. Также мы хотим повесить действительно проблемные аспекты. Чтобы каждый день можно было увидеть то, каким на самом деле тяжелым делом является работа шахтеров, какие есть экологические бедствия в Украине.

Зарплата министра

Как вам предложили должность министра? Долго ли вас уговаривали?

Мы с премьером действительно давно знакомы. Мы работали в Офисе эффективного регулирования. Я был руководителем сектора энергетики. Мы очень много пытались внедрить инициатив, и сейчас они дают определенные результаты.

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Когда потенциально формировалось правительство, были собеседования с президентом. И он определял, кто лучше подходит.

То есть вы сразу согласились?

Это было трудное решение. Я помню момент, когда надо было соглашаться, понимая все нагрузки и проблемы двух отраслей. Однако исходил из того, что это исторический момент.

У каждого есть какой-то шанс и если его использовать, чтобы изменить жизнь не только свою, но и многих на лучше, то так легче жить дальше. Поэтому было принято решение, что надо воспользоваться и сделать все возможное, чтобы реализовать необходимые решения, которые ждала Украина.



Интервью с Алексеем Оржелем

Какую зарплату вы получили?

Заработная плата – это стопроцентная премия, потому что она у нас за интенсивность. Первый месяц было где-то 15 тысяч гривен. А учитывая большую интенсивность работы – это 28 тысяч гривен.

Личная жизнь

Вы у меня есть в друзьях в фейсбуке, но о вас очень мало информации. Даже там невозможно что-то о вас узнать, кроме работы. Говорят, что вы – очень скромный. Расскажите о себе. Чем занимаетесь в свободное время, которого у вас сейчас очень мало? Чем занимались раньше? Возможно, какое-то хобби?

В основном сейчас действительно очень мало свободного времени. Работаем до ночи, приезжаем очень рано на работу. Сейчас главное хобби – это все же увидеть семью и пообщаться. Сейчас я очень откровенно жалею, что дочь растет, ходит первый класс, ежедневно что-то новое. И когда этого не видишь, то много теряешь. Это такие недостатки текущей работы.

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А раньше у нас был в основном семейный досуг. Были определенные работы по даче, с родителями. Картошки не было, но елки пытались сажать, чтобы там что-то вырастало. Всегда оно как-то не получалось: что-то не вырастало, что-то вырастало. Но на прошлой-позапрошлой неделе мы старались подготовить это все к зиме, потому что очень долго уже не были на даче и не могли привести ее к нормальному состоянию.

Но в основном выходные – это были или путешествия с семьей, или же вот такое семейный досуг.

Вы говорите, что любите путешествовать. Как именно? Где именно? Что посещаете? Любите активный отдых или наоборот где-то полежать?

Мы любили путешествовать до того, как появилась новая работа. Все решает в этом случае жена. Мне так проще. Она не все решает, но насчет досуга больше доверяю ей.

Я была на вашей первой пресс-конференции, и вы начали ее с упоминания о дочери Анастасии. Вы рассказали, что она пошла в 1 класс. Вам удается быть хорошим отцом и помогать с учебой?

Это очень трудно сейчас получается, но важно с первоклассниками общаться. Хотя бы вечером спросить, как дела, что интересного и нового узнала. И важно услышать ответ, потому что им же тоже хочется рассказать. Жалею, что не хватает времени на это.

А на выходных?

На выходных получается так, что мы не можем позволить себе отдыхать, потому что есть текущие задачи. В частности, на этой неделе у нас рассматривается много законопроектов и бюджет.

Смотрите видео полного интервью с министром Алексеем Оржелем: