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      Почему Злата Огневич отговаривает людей идти в шоу-бизнес: неожиданное заявление певицы

      31 Читати новину українською
      Злата Огневич
      Злата Огневич / Фото из соцсетей

      Певица Злата Огневич активно ведет свой блог в Instagram, где несмотря на яркие фото с будней и съемок звезда делится с поклонниками своими мыслями. На этот раз артистка решила обратиться к украинским родителям с довольно гневным обращением.

      Злата Огневич отметила, что не все дети, как убеждены их родители, талантливые вокалисты. Стремление людей сделать своих потомков знаменитыми иногда имеет абсурдную причину.

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      "Когда я услышала фундаментальную фразу от отца певицы-новичка: "Не надо нам ваших глубоких знаний, мы сделаем из нее звезду, а потом благодаря этому удачно выдадим замуж! Это лишь одна история о шоу-бизнесе... Два магических слова, от которых у многих начинают гореть глаза, а у тех, кто его познал, начинает гореть душа", – отметила Злата Огневич.

      Немало вокалистов, которые даже прорываются на большую сцену, не всегда получают желаемый результат. По словам Златы Огневич, часто они сталкиваются с трудностями, борьба с которыми порой заканчивается фатально.

      Есть еще третьи, которые уже давно все сожгли и внутри нечему гореть – это самое страшное, что только может произойти с творческим человеком, я считаю! Именно поэтому мы видим так много историй о наркотиках, аномальное поведение и даже самоубийство. Поэтому те, кто не знают обратной стороны нашей работы, искренне удивляются, когда я отказываю их детей заниматься этим делом,
      – добавила певица.

      Злата Огневич заявила, что артист – это призвание, а не обычная профессия. Поэтому, как убеждает певица, родителям не стоит через детей реализовать свои амбиции, а вспомнить, что в мире есть много других профессий, где ребенок на самом деле будет счастливой.

       

      Теги: Музыка LifeStyle Новости Украины Злата Огневич
      Источник: 24 Канал
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