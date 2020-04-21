Почетная отставка и миллион гривен: как одиозный судья в очередной раз вышел сухим из воды

Председатель Октябрьского суда Полтавы Александр Струков является олицетворением всех худших проявлений кривосудия. Его уже давно должны уволить с должности. Однако Высший совет правосудия его откровенно покрывал. Струков потерял свой пост 9 апреля, но вместо позорного увольнения его отправили в почетную отставку и еще и выплатили почти миллион гривен.

Публічні скандали Струкова

Олександр Струков 13 років був незмінним головою Октябрського суду Полтави. І це попри те, що закон прямо забороняє очолювати суд більше, ніж двічі поспіль. Але це ніколи не було для Струкова аргументом.

Увага Вища рада правосуддя переслідує та цькує чесних суддів: шокуючі приклади

► Порушення правил паркування

Дуже яскраво демонструє суть Струкова та впевненість у власній безкарності випадок, коли поліцейські намагалися скласти на нього протокол за порушення правил паркування.



Струкова затримали поліцеські / Фото "Полтава 365"

Він просто ігнорував вимоги правоохоронців, відмовився представитися та намагався втекти з місця події. Його доставили до відділку. Але яке покарання за це поніс не Струков, а поліцейські, які посміли затримати цілого голову суду. А Верховний Суд ще і стягнув із них витрати Струкова на адвоката.

► Схованка від журналістів

У Струкова особливе ставлення й до журналістів. Одного разу його попросили прокоментувати справу судді Гольник. Спершу він просто ігнорував прохання, а потім буквально втікав та ховався від журналістів у кущах біля суду.

Дивіться відео, як Струков ховається у кущах:

► Переслідування судді Гольник

Апогеєм діяльності Струкова є його системне переслідування судді Гольник за те, що вона викрила мера міста Полтави Мамая на спробі дати їй хабар. Коли стало відомо, що Гольник подала заяву про злочин та задокументувала мера, то став її найлютішим ворогом.



Лариса Гольник / Фото Український кризовий медіа-центр

А все тому, що Струков відверто сприяв хабарництву в очолюваному суді. Перша зустріч Гольник та посередника мала відбутися саме в кабінеті голови суду. Очевидно, що Струков був у курсі корупційних намірів Мамая. Ймовірно саме з ним спочатку обговорювалася можливість купівлі судового рішення.



Коли ж Гольник викрила хабарників та зламала їхні плани, то Струков сприйняв це як особисту образу. Адже це поставило під удар роками виплекану систему "рєшалова".

Цікаво Конституційний суд остаточно вбив реформу Зеленського: чим все закінчилось

Тому Струков влаштував їй нестерпні умови праці, звинувачував її в вигаданих порушеннях. Дійшло навіть до рукоприкладства та публічних принижень із використанням нецензурної лексики.

Догана Струкову

Дії Струкова були настільки незаконними, що навіть попереднє керівництво НАЗК, яке закривало очі на багато чого знайшло в них порушення і винесло спеціальний припис. Вища рада правосуддя також розпочала дисциплінарне провадження щодо нього.



Олександр Струков / Фото "Полтавщина"

Встановлених фактів було цілком достатньо для ганебного звільнення Струкова ще у 2018 році. Натомість ВРП обмежилась знущально м’яким покаранням – суворою доганою. Ба більше, Гольник теж покарали і їй дали догану за пост у фейсбуці.

Правосуддя Струкова

Нещодавно він виправдав керівника Комунального підприємства "Полтава-Сервіс", якого ще у 2015 році спіймали на хабарі. А ще проявив надзвичайний гуманізм до сина кримінального авторитета Петрова, якого звинувалити в умисному вбивстві. Але суд перекваліфікував цю справу.

У 2015 році активісти виявили п'яним за кермом одного з керівників полтавського управління Нацбанку. Чиновник пояснив, що в авто сідав повністю тверезим. Але після того, як його зупинили – розпереживався, що вирішив зняти стрес коньяком. Струков повірив у цю казку та повністю виправдав п'яницю.

До тих, хто сідає п'яним за кермо в нього особливе ставлення. Лише за останні 3 роки він допоміг уникнути покарання понад 170 таких водіїв. Оскільки закон вимагає, щоб п'яниць було покарано протягом 3 місяців із моменту, коли їх спіймали, але Струков постійно не вкладався в ці строки.

Водночас очевидне затягування Струковим цих справ було наскільки зухвалим, що навіть Вища рада правосуддя вимушена була відкрити проти нього дисциплінарне провадження. Здавалося б, що нарешті Струкова звільнять за його кривосуддя, але активували план порятунку судді.

Відставка Струкова

Він подав заяву про відставку, яку Вища рада правосуддя дуже оперативно призначила до розгляду на 9 квітня. Проте, згідно з законом, Рада має право відкласти відставку судді, якщо на розгляді є скарги, які можуть призвести до його звільнення. У ВРП лежало ще 7 скарг щодо Струкова, у тому числі й від прокуратури Полтавської області. Тобто були всі підстави відкласти відставку. Але цього не зробили і 9 квітня ВРП одноголосно вирішила задовольнити заяву Струкова про відставку.

Очевидно, що і ВРП, і Струков наперед знали про таке рішення. За 2 дні до відставки він призначив збори суддів із єдиним питанням порядку денного – обрання голови суду. Паралельно ВРП призначила на 15 квітня засідання в справі щодо Струкова.

Завдяки Вищій раді правосуддя Струков замість ганебного звільнення втік у відставку. До того ж, у зв"язку із відставкою Струков отримав виплату в розмірі майже мільйон гривень. Загалом за останні 3 місяці і 9 днів своєї роботи він задекларував майже 2,5 мільйони зарплати.

Читайте також Зарплати суддів: хто отримує захмарні суми з податків українців

У відставці Струков до кінця своїх днів буде отримувати від 90 000 гривень щомісячно. А якби його заслужено звільнили за порушення, то він не отримав би ці захмарні суми й мав право лише на звичайну пенсію. Тому рятувати судову систему потрібно вже навіть не звільненням таких як Струков, а перезавантаженням Вищої ради правосуддя.