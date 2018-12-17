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      Почта Санта-Клауса в Лапландии идет на рекорд, эльфы уставшие – но счастливые

      6 Читати новину українською
      Санта-Клаус
      Санта-Клаус / 24 канал

      Почта Санты Клауса в самой Лапландии идет на рекорд: только за один день поступило 32 тысячи писем со всего мира. А с начала работы резиденции эльфы уже получили больше полумиллиона обращений с просьбой о подарках.

      Больше всего писем с детскими пожеланиями поступило из Китая. А также из Польши, Италии, Великобритании и Японии. К тому же, в 2018 году впервые написал малыш из Сальвадора, в Латинской Америке. Поэтому у сказочных эльфов, которые помогают сортировать почту Санты, сейчас кипит работа.

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      Они не только помогают читать письма малышей, но и развозить подарки. Однако некоторые из малышей, не дождавшись нового года, приехал за презентом в резиденцию вместе с родителями. "Некоторые" – это более 350 тысяч посетителей.

      Санта-Клаус
      Резиденция Санта-Клауса в Лапландии

      Часто родители, привозя своих детей в дом Санты, и сами не сдерживают слез.

      Реакция, когда люди заходят сюда – это улыбка, радость и счастье. В этом и есть вся прелесть Рождества. А у меня есть еще много тайн, которые делают Рождество действительно особенным,
      – сказал Санта-Клаус.

      Действительно, для детей это незаурядное приключение, а для взрослых попасть в дом самого Санта-Клауса – мечта детства.

      Видео обращения Санты:

      Кто такой Санта-Клаус? Это имя происходит от Святого Николая. В Америку его "привезли" переселенцы-голландцы, которые на родине отмечают праздник "Синтер Клаас" – Святого Николая – 6 декабря. Со временем нидерландское название несколько упростилось и видоизменилось до Санта-Клауса, а его временное празднование затерлось и слилось с рождественскими праздниками. Видимо, отсюда происходит американская традиция дарить подарки именно на Рождество. Современного Санту описал в 1823 году Клемент Кларк Мур в поэме "A Visit From Saint Nicholas", больше известной как "Ночь перед Рождеством". Поэт также запряг в сани Санта-Клауса северных оленей. Теперешний Санта-Клаус – это веселый дедушка с белой бородой и в красном тулупе, который летает в воздухе на сказочных оленях и влезает через дымоходы в дома, чтобы дарить детям и взрослым подарки.

      К слову, прообразом современного Санты стал рекламный персонаж компании "Coca-Cola", который очень сильно понравился детям своим видом.

      Теги: Новогодние праздники
      Источник: 24 канал
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