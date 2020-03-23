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      Почтальоны смогут доставлять лекарства – решение правительства

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      Теперь операторы почтовой связи смогут доставлять пользователям лекарственные средства. Соответствующее решение во время своего заседания 23 марта одобрил Кабинет Министров Украины.

      Владислав Криклий, глава Министерства инфраструктуры, которое и было инициатором такого решения, назвал его чрезвычайно важным.

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      По мнению министра, это позволит уменьшить мобильность и скопление людей в аптеках и даст возможность комфортно получить необходимые лекарства.

      Особенно в этом нуждаются пожилые люди, которые находятся в зоне риска. Сейчас они смогут получить все необходимое, не выходя из дома,
      – пояснил Владислав Криклий.

      Карантин в Украине: коротко

      Он введен до 3 апреля 2020 года. Впрочем во власти не исключают, что карантин придется продолжать. На время карантина закрыты учебные заведения, практически ограничено движение граждан внутри страны и приостановлено международное сообщение.

      Между тем власти призывают граждан не покидать их дома и пытается всячески упростить пребывание дома во время карантина. Например, люди могут заказать себе продукты из супермаркета или готовую еду из ресторана домой, пенсионерам повысили пенсии, а льготникам – осуществят доплату к субсидии.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Здоровье Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Кабинет Министров Украины Новости Украины Министерство инфраструктуры Владислав Криклий Лекарства Укрпошта
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