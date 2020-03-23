Почтальоны смогут доставлять лекарства – решение правительства

Теперь операторы почтовой связи смогут доставлять пользователям лекарственные средства. Соответствующее решение во время своего заседания 23 марта одобрил Кабинет Министров Украины.

Владислав Криклий, глава Министерства инфраструктуры, которое и было инициатором такого решения, назвал его чрезвычайно важным.

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По мнению министра, это позволит уменьшить мобильность и скопление людей в аптеках и даст возможность комфортно получить необходимые лекарства.

Особенно в этом нуждаются пожилые люди, которые находятся в зоне риска. Сейчас они смогут получить все необходимое, не выходя из дома,

– пояснил Владислав Криклий.

Карантин в Украине: коротко

Он введен до 3 апреля 2020 года. Впрочем во власти не исключают, что карантин придется продолжать. На время карантина закрыты учебные заведения, практически ограничено движение граждан внутри страны и приостановлено международное сообщение.

Между тем власти призывают граждан не покидать их дома и пытается всячески упростить пребывание дома во время карантина. Например, люди могут заказать себе продукты из супермаркета или готовую еду из ресторана домой, пенсионерам повысили пенсии, а льготникам – осуществят доплату к субсидии.



Что запрещено на время действия карантина в Украине / инфографика 24 канала