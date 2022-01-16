Суточная статистика прививок

За сутки 15 января в Украине 39 769 человек вакцинировали против COVID-19. Первую дозу получили 13043 человека. Вторую дозу – 18 760 человек.

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Дополнительную дозу получили 214 человек, бустерную – 7 752 человека.

Прививка проводилась 411 мобильными бригадами по иммунизации, 2 423 пунктами прививки и 436 центрами вакцинации населения.

Общая статистика

С начала вакцинальной кампании привили 14 985 043 человека, из них:

  • получили первую дозу – 14 985 041 человек;
  • две дозы – 14 259 590 человек;
  • получили дополнительную дозу – 9512 человек;
  • бустерную – 94 948 человек.

В общей сложности провели 29 349 091 прививку.

Какие препараты выбирали украинцы:

  • Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 507 566,
  • Coronavac – 4 848 246,
  • AstraZeneca – 1 628 549,
  • Moderna – 1 492 815,
  • Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
  • Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Додаткова доза вакцини
Что известно о дополнительной вакцине / Инфографика 24 канала

Бустерна доза

Что известно о бустерной вакцине / Инфографика 24 канала

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