Суточная статистика прививок
За сутки 15 января в Украине 39 769 человек вакцинировали против COVID-19. Первую дозу получили 13043 человека. Вторую дозу – 18 760 человек.
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Дополнительную дозу получили 214 человек, бустерную – 7 752 человека.
Прививка проводилась 411 мобильными бригадами по иммунизации, 2 423 пунктами прививки и 436 центрами вакцинации населения.
Общая статистика
С начала вакцинальной кампании привили 14 985 043 человека, из них:
- получили первую дозу – 14 985 041 человек;
- две дозы – 14 259 590 человек;
- получили дополнительную дозу – 9512 человек;
- бустерную – 94 948 человек.
В общей сложности провели 29 349 091 прививку.
Какие препараты выбирали украинцы:
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 507 566,
- Coronavac – 4 848 246,
- AstraZeneca – 1 628 549,
- Moderna – 1 492 815,
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.
Что известно о дополнительной вакцине / Инфографика 24 канала
Что известно о бустерной вакцине / Инфографика 24 канала