Этот инцидент произошел в поселке Андреевка, сообщили о нем 4 ноября. Полицию туда вызвали, потому что злоумышленник угрожал матери убийством.
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Женщина попала в больницу
Женщину сразу направили в больницу, чтобы оказать профессиональную медицинскую помощь. 76-летняя потерпевшая там находится до сих пор.
После задержания злоумышленника правоохранители начали устанавливать обстоятельства. Оказалось, что он ранее уже находился на лечении в психбольнице.
Окровавленная шапка женщины, которую избили / Фото Нацполиции
Что ему грозит
Сейчас правоохранители направили задержанного в следственный изолятор. Ему объявили подозрение по статье об умышленном тяжелом телесном повреждении. Она предусматривает до 8 лет заключения.
Однако он может избежать наказания. Если экспертиза установит, что подозреваемый имеет психические расстройства, он отправится на принудительное лечение.
Похожее событие раньше
9 октября задержали 38-летнего жителя Львовщины, который сильно избил свою пожилую мать. Впоследствии ее нашли мертвой в собственном доме.
Правоохранители выяснили, что между матерью и сыном произошел конфликт, который перерос в драку. Злоумышленник не только избил пожилую женщину, но и начал ее душить.