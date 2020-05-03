Почти 100 украинцев возвращаются паромом из Турции: дорога продолжается более суток

Накануне из турецкого порта Карасу отправился паром, который доставит домой 98 украинцев. Уже ночью, 4 мая, они должны прибыть в город Черноморск, что в Одесской области. Это уже пятый рейс парома из Турции, которым граждане Украины возвращаются домой.

Об этом в комментарии 24 каналу рассказал генеральный консул Украины в Стамбуле Александр Гаман.

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Он отметил, что после того, как было приостановлено авиасообщение, и было совершено более 10 чартерных рейсов из Стамбула и Анталии, консульство нашло такую ​​возможность гражданам Украины, которые имели настоятельную потребность вернуться в Украину, ехать именно паромным сообщением. И добавил, что такое путешествие продолжается 24-25 часов.

"Мы провели соответствующую работу с украинской компанией "Укрферри", с Одесской областной государственной администрацией, чтобы обеспечить возможность вернуться и беспрепятственно пересечь границу", – пояснил Александр Гаман.

Также он рассказал, что среди тех, кто возвращается из Турции в Украину, есть разные люди. В частности:

туристы, застрявшие в стране в связи с карантинными мероприятиями;

моряки, которые завершили свою работу в качестве членов экипажей морских судов, и намеревались возвращаться в Украину;

онкобольные граждане, проходивших лечение в Турции;

студенты, которые обучались в турецких вузах, или находились по разным международным программам.

Александр Гаман рассказал, что уже почти месяц генеральное консульство Украины в Стамбуле, посольство в Анкаре и консульство в Анталии запустили инициированную министром иностранных дел Украины программу "Защита" в социальных сетях, где работники дипслужб собирают информацию о гражданах Украины, которые хотят вернуться, или нуждаются в любой другой помощи.

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Генеральный консул Украины в Стамбуле также отметил, что в последнее время вместе с посольством они прорабатывают возможность организации дополнительных чартерных рейсов, поэтому ожидают, что в ближайшее время будет получено соответствующее разрешение, и он состоится из Стамбула, а затем из Анкары.

На сегодня только из Стамбула подтвердили свое желание вернуться около 200 граждан Украины. Сложно оценить общее количество, так как некоторые люди все еще пытаются дождаться завершения карантинных мероприятий. Работающие в Турции, стремятся получить работу, вернуться к нормальной повседневной жизни,

– отметил Александр Гаман.

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