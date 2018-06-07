Почти 2 года у президента не было политической воли для создания Антикорсуда, – эксперт

Верховная Рада поддержала проект закона о Высшем антикоррупционном суде (№7440), который президент Петр Порошенко внес в парламент еще в декабре 2017 года. За закон во втором чтении и целом проголосовали 315 народных депутатов.

Об этом в эфире 24 канала рассказала член правления Центра противодействия коррупции Александра Устинова.

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"Эта победа далась через 2,5 года труда не только некоторым парламентариям-международникам, но и международному сообществу. Мы очень долго к этому шли. За это время можно было сделать много дел, которые сейчас рассматриваются в судах НАБУ уже получить судебные приговоры", – отметила Устинова.

По ее словам, так долго медлили только потому, что не было политической воли. Единственный человек в этой стране, который мог подать этот законопроект – президент Украины Петр Порошенко, но он не хотел этого делать, и сделал это лишь в конце декабря 2017 года. После этого очень долго затягивалось рассмотрение этого законопроекта в профильном комитете, который контролируется представителем от блока Петра Порошенко и его доверенным лицом. Все мы понимаем, что шли политические торги и политические договоренности.

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Александра Устинова утверждает, что принятый вариант предусматривает для международных экспертов право вето на отбор судей. Они могут делегировать украинских судей и прокуроров. У нас есть честные люди в системе. Стоит только вспомнить судью Гольник, которую били и преследовали. Международное сообщество будет очень тщательно их подбирать. Это не будут подконтрольны политикам люди.