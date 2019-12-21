Почти 3 миллиона гектаров земли вывели из госсобственности за годы запрета на продажу

За 18 лет моратория на продажу земли из государственной собственности в частные руки было выведено около 3 миллионов гектаров земли. Именно из-за действия моратория на продажу сельхозземель большая их часть была разграблена.

"Мораторий за 18 лет его действия вывел 4 миллионов гектаров из-под мораторной формы. Сегодня была статистика, что у нас 10,5 миллиона гектаров земли. Но это неправда. Разграбили – 3 миллиона выведено в частные руки", – рассказал в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" представитель президента по вопросам земельной реформы Роман Лещенко.

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На сегодня объем земли государственной собственности составляет лишь 7 миллионов гектаров, добавил Лещенко.

Что предусматривает законопроект об открытии рынка земли

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект № 2178-10, который открывает рынок земли в Украине (отменяет мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения). Если документ одобрят целиком, то уже с 1 октября 2010 года в Украине можно будет свободно продавать и покупать сельхозземли.

Продажа земли иностранцам

Сейчас в законопроекте прописан запрет покупать земли компаниями, в которых конечный бенефициар – иностранец. Это временный запрет. Который будет действовать до 1 января 2024 года. Этот факт вызвал несогласие в обществе. Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вынесет вопрос продажи земли иностранцам на референдум, а поправки в законопроект внесут между 1 и 2 чтением.

Сколько земли можно будет продать в одни руки

Концентрацию земли с 200 тысяч гектаров в одних руках существенно уменьшат. Варианты есть от 5 до 50 тысяч гектаров. А Зеленский предлагает ограничиться 10 тысячами гектаров.

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Сейчас в законопроекте предусмотрены следующие ограничения:

не более 35% земли в объединенной территориальной общине (ОТО)

не более 8% земли в области,

не более 0,5% земли в стране в целом.

Перепродажу земли в первые годы после открытия рынка земли ограничат дополнительными налогами.

Смотрите видео, что думают об открытии рынка земли украинцы: