12:38
21 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Экономика Здоровье спорт футбол дизайн auto Учеба Likar покер
      more
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИГОРНЫЙ БИЗНЕС СТРЕЛЬБА НА ЛУБЯНКЕ В МОСКВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин фантазирует об Украине. Россияне тестируют "Чебурнет"
      Вєсті Кремля
      22:02, 20 декабря
      Вести.UA: Аваков против игорного бизнеса. Секрет успеха монобольшинства
      Вєсті.UA
      19:56, 20 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИГОРНЫЙ БИЗНЕС СТРЕЛЬБА НА ЛУБЯНКЕ В МОСКВЕ

      Почти 3 миллиона гектаров земли вывели из госсобственности за годы запрета на продажу

      13 Читати новину українською
      Рынок земли / agropolit.com

      За 18 лет моратория на продажу земли из государственной собственности в частные руки было выведено около 3 миллионов гектаров земли. Именно из-за действия моратория на продажу сельхозземель большая их часть была разграблена.

      "Мораторий за 18 лет его действия вывел 4 миллионов гектаров из-под мораторной формы. Сегодня была статистика, что у нас 10,5 миллиона гектаров земли. Но это неправда. Разграбили – 3 миллиона выведено в частные руки", – рассказал в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" представитель президента по вопросам земельной реформы Роман Лещенко.

      Важно: Фракции договорились по закону о рынке земли, – Разумков

      На сегодня объем земли государственной собственности составляет лишь 7 миллионов гектаров, добавил Лещенко.

      Что предусматривает законопроект об открытии рынка земли

      Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект № 2178-10, который открывает рынок земли в Украине (отменяет мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения). Если документ одобрят целиком, то уже с 1 октября 2010 года в Украине можно будет свободно продавать и покупать сельхозземли.

      Продажа земли иностранцам

      Сейчас в законопроекте прописан запрет покупать земли компаниями, в которых конечный бенефициар – иностранец. Это временный запрет. Который будет действовать до 1 января 2024 года. Этот факт вызвал несогласие в обществе. Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вынесет вопрос продажи земли иностранцам на референдум, а поправки в законопроект внесут между 1 и 2 чтением.

      Сколько земли можно будет продать в одни руки

      Концентрацию земли с 200 тысяч гектаров в одних руках существенно уменьшат. Варианты есть от 5 до 50 тысяч гектаров. А Зеленский предлагает ограничиться 10 тысячами гектаров.

      Узнайте, когда Рада примет законопроект о рынке земли во втором чтении

      Сейчас в законопроекте предусмотрены следующие ограничения:

      • не более 35% земли в объединенной территориальной общине (ОТО)
      • не более 8% земли в области,
      • не более 0,5% земли в стране в целом.

      Перепродажу земли в первые годы после открытия рынка земли ограничат дополнительными налогами.

      Смотрите видео, что думают об открытии рынка земли украинцы:

       

      Строительство "Северного потока 2" приостановилось из-за санкций
      сегодня
      1145
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Коррупция Законодательство Рынок земли
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:00 Планы Кремля полностью провалены
      Ель Мюрид 235
      сегодня , 11:00 Если купить себе замок: как работает формат концессии в Украине
      сегодня , 08:40 Письмо из Луганска: Россия наступает
      Ольга Черненко 2987
      сегодня , 08:16 Миллиардеры Украины: что нужно знать о Викторе Пинчуке
      Світлана Попова 490
      сегодня , 08:03 Лучшие смартфоны второго полугодия 2019 – подборка Техно 24
      Анастасія Можаровська 1039
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук