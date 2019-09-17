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      Почти 800 гривен на тонне зерновых теряют аграрии из-за коллапса на железной дороге, – Козаченко

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      Зерновые аграрии в Украине
      Зерновые аграрии в Украине / ambarexport

      Почти 800 гривен на тонне зерновых теряют сейчас аграрии из-за транспортного коллапса на железной дороге. Об этом заявил в эфире 24-го канала глава Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко.

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      Этот коллапс особенно проявился на Юго-Западной железной дороги, которая сейчас вообще остановила перевозки зерна. Из-за критической ситуации с отгрузкой у ​​аграриев прекратили закупать зерновые и цены сразу начали падать. Сколько времени будет остановлена ​​эта магистральная линия, в Укрзализныце пока не говорят. Потери производителей огромные – 800 гривен на тонне, не потому, что зерно портится, осыпается на полях, а потому, что фермеры не могут продать его за достойную цену,
      – пояснил Леонид Козаченко.

      Мы говорили о том, что железная дорога перевозит более 60 процентов таких грузов. К сожалению, и модернизация, которая планировалась, не состоялась. И Укрзализныця сейчас не способна обеспечить необходимое количество локомотивов, которые могли бы обслуживать пока более 20 тысяч вагонов, – отметил глава Украинской аграрной конфедерации.

      Нужно развивать частную тягу. Снимать монополию с магистральных перевозок. И в правительстве с этим соглашаются. Однако обещают ввести частную тягу не ранее чем через три года. Сказали, что основной причиной этого является то, что нужно принять три постановления Кабинета Министров и принять около десяти подзаконных актов. Неужели для этого нужно еще три года. Представляете, какие потери за это время испытывают аграрии, – пояснил руководитель профильной Ассоциации.

      Кроме демонополизации железнодорожных перевозок, по словам Л. Козаченко, нужно развивать речные перевозки и строить современные автобаны. Тогда Украина действительно станет мировой житницей и способна будет накормить полмира.

       
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      Теги: Новости Украины
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