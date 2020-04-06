Почти 80% компаний не планируют сокращать работников, – исследование НБУ

Примерно 77% украинских предприятий не намерены увольнять работников. Даже усиление карантинных мер на количество персонала не повлияет.

О том, что большинство предприятий в Украине не планируют сокращать штаб из-за карантина, свидетельствуют результаты опроса, которое провел Нацбанк.

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Примерно 77% опрошенных предприятий не планируют изменений в количестве работников,

– отметили в НБУ.

В то же время доля компаний, допускающих сокращение штата, за последнюю неделю снизилась. Среди тех, кто ожидал снижения количества сотрудников – предприятия-импортеры и торговли.

В то же время за 2 недели карантина в Нацбанке зафиксировали падение количества новых вакансий. Их стало меньше на 34%.

Что известно об исследовании? НБУ опросил 102 украинских компании. Исследования проводили в течение 30 марта – 1 апреля 2020 года.



Большинство украинских компаний не планируют сокращать работников / Скриншот с сайта НБУ

Обратите внимание! По состоянию на 6 апреля в Украине зафиксировали 1 тысячу 319 случаев заражения коронавирусом. Умерли 38 человек, выздоровели – 28.

Накануне правительство приняло решение об изменениях в процедуре оказания помощи из-за безработицы:

регистрировать безработных будут с первого дня после подачи заявления в Центр занятости;

выплату будут назначать с первого дня регистрации.