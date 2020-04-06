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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Почти 80% компаний не планируют сокращать работников, – исследование НБУ

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      Почти 80% компаний не планируют сокращать работников / taxlegal.help

      Примерно 77% украинских предприятий не намерены увольнять работников. Даже усиление карантинных мер на количество персонала не повлияет.

      О том, что большинство предприятий в Украине не планируют сокращать штаб из-за карантина, свидетельствуют результаты опроса, которое провел Нацбанк.

      Читайте также Как коронавирус повлиял на рынок труда в Украине: новые данные НБУ

      Примерно 77% опрошенных предприятий не планируют изменений в количестве работников,
      – отметили в НБУ.

      В то же время доля компаний, допускающих сокращение штата, за последнюю неделю снизилась. Среди тех, кто ожидал снижения количества сотрудников – предприятия-импортеры и торговли.

      В то же время за 2 недели карантина в Нацбанке зафиксировали падение количества новых вакансий. Их стало меньше на 34%.

      Что известно об исследовании? НБУ опросил 102 украинских компании. Исследования проводили в течение 30 марта – 1 апреля 2020 года.


      Большинство украинских компаний не планируют сокращать работников / Скриншот с сайта НБУ

      Обратите внимание! По состоянию на 6 апреля в Украине зафиксировали 1 тысячу 319 случаев заражения коронавирусом. Умерли 38 человек, выздоровели – 28.

      Накануне правительство приняло решение об изменениях в процедуре оказания помощи из-за безработицы:

      • регистрировать безработных будут с первого дня после подачи заявления в Центр занятости;
      • выплату будут назначать с первого дня регистрации.


      Как повлиял карантин на финансы украинцев / Инфографика 24 канала

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Карантин в Украине 2020 Новости Украины Работа Статистика Імпорт Торговля НБУ
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