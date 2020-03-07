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      Почти 9 триллионов долларов убытков за неделю: как коронавирус влияет на мировую экономику

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      В течение последних девяти дней фондовые рынки понесли убытки в размере 9 триллионов долларов. Эпидемия коронавируса продолжает негативно влиять на мировую экономику.

      Падение акций наблюдается на фондовых рынках не только США, но и Европы и Азии. Об этом сообщает CNN.

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      Как упали показатели на фондовых рынках:

      • ключевой индекс Японии Nikkei 225 упал на 2,7%;
      • индексы Южной Кореи – на 2,2%;
      • индекс Гонконгской биржи – на 2,3%;
      • китайский индекс SHCOMP – на 1,2%.

      Примерно 9 триллионов долларов потеряли мировые биржи в течение девяти дней после того, как в четверг (5 марта – 24 канал) рынки США вновь закрылись падением,
      – говорится в сообщении.

      Европейские фондовые индексы упали на 3 – 3,6%.

      Важно! В МВФ заявили, что коронавирус может вызвать сокращение мировой экономики на 0,1%. Кроме того, фонд выделил 50 миллиардов долларов для поддержки стран, пострадавших от коронавируса.

      Что известно о коронавирусе в мире: главное

      • По состоянию на 7 марта на китайский коронавирус количество заболевших возросло до 100 тысяч 840 человек, умерло – более 3 тысяч человек. Выздоровели более 55 тысяч человек.
      • Коронавирус распространился на большинство европейских стран, а теперь его фиксируют даже на маленьких островах. Больше всего случаев заражения в Европе зафиксировали в Италии.
      • Пока не существует вакцины от коронавируса 2019-nCoV. Впрочем Китай и США заявили о том, что уже работают над ее созданием. В частности, США уже начали тестировать вакцину на людях.


      Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Коронавирус Covid-19 Новости США МВФ Мировые биржи Фондовый рынок Инвестиции Южная Корея Япония Евросоюз
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