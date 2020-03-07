Почти 9 триллионов долларов убытков за неделю: как коронавирус влияет на мировую экономику

В течение последних девяти дней фондовые рынки понесли убытки в размере 9 триллионов долларов. Эпидемия коронавируса продолжает негативно влиять на мировую экономику.

Падение акций наблюдается на фондовых рынках не только США, но и Европы и Азии. Об этом сообщает CNN.

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Как упали показатели на фондовых рынках:

ключевой индекс Японии Nikkei 225 упал на 2,7%;

индексы Южной Кореи – на 2,2%;

индекс Гонконгской биржи – на 2,3%;

китайский индекс SHCOMP – на 1,2%.

Примерно 9 триллионов долларов потеряли мировые биржи в течение девяти дней после того, как в четверг (5 марта – 24 канал) рынки США вновь закрылись падением,

– говорится в сообщении.

Европейские фондовые индексы упали на 3 – 3,6%.

Важно! В МВФ заявили, что коронавирус может вызвать сокращение мировой экономики на 0,1%. Кроме того, фонд выделил 50 миллиардов долларов для поддержки стран, пострадавших от коронавируса.

Что известно о коронавирусе в мире: главное

По состоянию на 7 марта на китайский коронавирус количество заболевших возросло до 100 тысяч 840 человек , умерло – более 3 тысяч человек. Выздоровели более 55 тысяч человек.

, умерло – более 3 тысяч человек. Выздоровели Коронавирус распространился на большинство европейских стран, а теперь его фиксируют даже на маленьких островах. Больше всего случаев заражения в Европе зафиксировали в Италии.

Пока не существует вакцины от коронавируса 2019-nCoV. Впрочем Китай и США заявили о том, что уже работают над ее созданием. В частности, США уже начали тестировать вакцину на людях.



Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала