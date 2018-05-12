Почти голая Кендал Дженнер показала свою фигуру: фото 18+

Публикация от Follower In Fashion Mx (@followerinfashion) 11 Май 2018 в 3:11 PDT

Фото модели разместило в своем Instagram также издание followerinfashion.

За 10 часов фото Кендалл в откровенном наряде набрало более 4 миллионов лайков.

Фото в соблазнительном прозрачном платье модель выложила в своем Instagram .

Известная модель и звезда реалити-шоу Кендал Дженнер на Каннском кинофестивале надела полностью прозрачное платье.

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