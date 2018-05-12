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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Почти голая Кендал Дженнер показала свою фигуру: фото 18+

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Кендал Дженнер
Кендал Дженнер / Instagram

Известная модель и звезда реалити-шоу Кендал Дженнер на Каннском кинофестивале надела полностью прозрачное платье.

Фото в соблазнительном прозрачном платье модель выложила в своем Instagram.

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Кендалл Дженнер

За 10 часов фото Кендалл в откровенном наряде набрало более 4 миллионов лайков.

Фото модели разместило в своем Instagram также издание followerinfashion.

 
 

#kendallJenner at the @chopard party in Cannes.

Публикация от Follower In Fashion Mx (@followerinfashion)


 

Теги: Каннский кинофестиваль Стиль и мода
Источник: 24 Канал
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