"Почти идеальное преступление": как Ахметов организовал себе миллиарды из карманов украинцев

Ринат Ахметов дорого продает изготовленную своими компаниями электроэнергию государственному "Энергорынку". И у него же ее покупает – только дешево и на экспорт. Таким образом он не только получил 10 миллиардов гривен сверхприбылей от схемы "Роттердам+", но и 1,3 миллиарда гривен субсидий из денег потребителей – обычных граждан Украины.

Об этом в своем видеоблоге "Энергетическая стратегия" рассказала Виктория Войцицкий.

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Она выделила три основные схемы, с помощью которых обогащается Ринат Ахметов.

Схема первая: Игра на "Роттердам +".

Группа компаний ДТЭК (чаще расшифровывают как "Донбасская топливно-энергетическая компания") добывает уголь на своих шахтах. Это уголь по цене согласно формуле "Роттердам+" заходит на станции тепловой генерации. Там его сжигают и вырабатывают электроэнергию. Та, в свою очередь, продается ГП "Энергорынок" потребителям – конечно, накруткой "Роттердам+".



Схема вторая: Почти идеальное преступление.

ДТЭК покупает у "Энергорынка" электроэнергию для экспорта, но значительно дешевле, чем продавал – не на 25%. Разница, возникающая в госпредприятия на этой операции, разбрасывается на всех остальных потребителей – то есть на украинцев.



Схема третья: В Венгрию – через Швейцарию.

ДТЭК продает экспортную электроэнергию по заниженной цене своему швейцарскому трейдеру. Швейцарский трейдер продает ее реальному покупателю в Венгрию.

Как подытожила Войцицкая, эта схема была придумана для уклонения от налогов ДТЭК и вывода валюты из Украины.

И по той же схеме из Швейцарии ДТЭК "ввозит" в Украину уголь из своих российских шахт по цене "Роттердам+".

Видео полного выпуска блога Виктории Войцицкой "Энергетическая стратегия" за 10 февраля 2019 года: