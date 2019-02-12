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      "Почти идеальное преступление": как Ахметов организовал себе миллиарды из карманов украинцев

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      Ринат Ахметов контролирует 99% поставок электроэнергии в Украине
      Ринат Ахметов контролирует 99% поставок электроэнергии в Украине / 24 канал

      Ринат Ахметов дорого продает изготовленную своими компаниями электроэнергию государственному "Энергорынку". И у него же ее покупает – только дешево и на экспорт. Таким образом он не только получил 10 миллиардов гривен сверхприбылей от схемы "Роттердам+", но и 1,3 миллиарда гривен субсидий из денег потребителей – обычных граждан Украины.

      Об этом в своем видеоблоге "Энергетическая стратегия" рассказала Виктория Войцицкий.

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      Она выделила три основные схемы, с помощью которых обогащается Ринат Ахметов.

      Схема первая: Игра на "Роттердам +".

      1. Группа компаний ДТЭК (чаще расшифровывают как "Донбасская топливно-энергетическая компания") добывает уголь на своих шахтах.
      2. Это уголь по цене согласно формуле "Роттердам+" заходит на станции тепловой генерации.
      3. Там его сжигают и вырабатывают электроэнергию.
      4. Та, в свою очередь, продается ГП "Энергорынок" потребителям – конечно, накруткой "Роттердам+".


      Схема вторая: Почти идеальное преступление.

      1. ДТЭК покупает у "Энергорынка" электроэнергию для экспорта, но значительно дешевле, чем продавал – не на 25%.
      2. Разница, возникающая в госпредприятия на этой операции, разбрасывается на всех остальных потребителей – то есть на украинцев.


      Схема третья: В Венгрию через Швейцарию.

      1. ДТЭК продает экспортную электроэнергию по заниженной цене своему швейцарскому трейдеру.
      2. Швейцарский трейдер продает ее реальному покупателю в Венгрию.

      Как подытожила Войцицкая, эта схема была придумана для уклонения от налогов ДТЭК и вывода валюты из Украины.

      И по той же схеме из Швейцарии ДТЭК "ввозит" в Украину уголь из своих российских шахт по цене "Роттердам+".

      Видео полного выпуска блога Виктории Войцицкой "Энергетическая стратегия" за 10 февраля 2019 года:

       

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      Теги: Новости Украины Деньги Видеоблоги Ринат Ахметов Бизнес Электроэнергия Экспорт
      Источник: 24 канал
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