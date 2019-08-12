15:44
12 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Беспилотник под стать Путину. Патриарх Кирилл приказал всем жить беднее
      Вєсті Кремля
      17:09, 10 августа
      Вести.UA. Жир: Что ждет Луценко. Азартные изменения от Зеленского
      Вєсті.UA
      18:38, 10 августа
      Что скрывает ГБР в деле о бракованных бронежилетах и почему Труба встречался с Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 июля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Почти не осталось сил бороться: правозащитники просят писать письма пленнику Кремля Балуху

      69 Читати новину українською
      Владимир Балух
      Владимир Балух / Радио Свобода

      Политзаключенный фактически отчаялся за решеткой. В российской колонии в Тверской области с ним обращаются грубо и предвзято.

      По надуманным обвинениям Балуха множество раз отправляли в штрафной изолятор. Сейчас он снова там. Пленника Кремля закрыли в ШИЗО на 15 суток. Об этом информируют в "Крымской правозащитной группе".

      К теме: Денисова договорилась о независимых врачах для тяжелобольных политзаключенных

      Украинский активист Владимир Балух, находясь в тяжелых условиях российской колонии, борется за свободу, человеческое достоинство и Украину, но у него уже почти не осталось сил бороться за свою жизнь,
      – пишут правозащитники.

      Они подчеркивают: ему очень нужна поддержка украинского народа и международного сообщества.

      Всех неравнодушных просят написать пленнику Кремля.

      Отправить письмо Балуху можно через российскую систему "ФСИН-письмо", для этого нужно перейти по ссылке. В графе "Выбрать регион" нужно отметить "Тверская область", в графе "Выберите учреждение" указать "ИК-4 Торжок".

      Письма следует отправлять на имя Балуха Владимира Григорьевича, 1971 года рождения. Обязательно указывайте в письме функцию, которая дает возможность отправить обратный ответ. Чтобы украинец получил письма, их рекомендуют писать на русском языке и избегать предложений и фраз, которые российская власть может трактовать как "экстремистские".

      Кто такой Владимир Балух и за что его осудили в России?

      Владимир Балух – крымский фермер, украинский общественный активист. После аннексии Крыма Россией отказался от российского гражданства.

      Зимой 2013 года он вывесил флаг Украины на своем доме, позже прикрепил на дом табличку "Улица героев Небесной Сотни".

      В конце 2016 года Балуха задержали сотрудники ФСБ России. Они вроде бы нашли на чердаке его дома патроны и тротиловые шашки. Подконтрольный России суд в Крыму приговорил его к 5 годам лишения свободы.

      Балух свою вину не признал и в знак протеста неоднократно объявлял голодовку. Правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий из-за своей проукраинской позиции.

      ВЛАДИМИР БАЛУХ В РОССИЙСКОМ ПЛЕНУ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ​
      blog_ava
      Курс доллара в Украине: прогноз на неделю
      сегодня
      26600
      Теги: Новости Украины Аннексия Крыма Новости политики Украина – Россия Украинцы в плену РФ Владимир Балух
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Справа "Роттердам+": резонансні деталі, які затягували розслідування
      сегодня , 15:37 Справа "Роттердам+": резонансні деталі, які затягували розслідування
      Сергій Лещенко 17
      Планета Нибиру: на когда откладывается конец света
      сегодня , 15:30 Планета Нибиру: на когда откладывается конец света
      11807
      10 самых интересных фактов о пивоварении в Украине
      сегодня , 09:30 10 самых интересных фактов о пивоварении в Украине
      292
      Гибридная интервенция в Украину, или Информационный гнойник в виде филиала "Эхо Москвы"
      сегодня , 15:00 Гибридная интервенция в Украину, или Информационный гнойник в виде филиала "Эхо Москвы"
      Злой Одессит 328
      Скандалы в УПЛ – угрозы "Динамо" из-за телепула, "Шахтер" против титульного спонсора
      сегодня , 14:28 Скандалы в УПЛ – угрозы "Динамо" из-за телепула, "Шахтер" против титульного спонсора
      Ігор Саджениця 121
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук