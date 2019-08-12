Почти не осталось сил бороться: правозащитники просят писать письма пленнику Кремля Балуху

Политзаключенный фактически отчаялся за решеткой. В российской колонии в Тверской области с ним обращаются грубо и предвзято.

По надуманным обвинениям Балуха множество раз отправляли в штрафной изолятор. Сейчас он снова там. Пленника Кремля закрыли в ШИЗО на 15 суток. Об этом информируют в "Крымской правозащитной группе".

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Украинский активист Владимир Балух, находясь в тяжелых условиях российской колонии, борется за свободу, человеческое достоинство и Украину, но у него уже почти не осталось сил бороться за свою жизнь,

– пишут правозащитники.

Они подчеркивают: ему очень нужна поддержка украинского народа и международного сообщества.

Всех неравнодушных просят написать пленнику Кремля.

Отправить письмо Балуху можно через российскую систему "ФСИН-письмо", для этого нужно перейти по ссылке. В графе "Выбрать регион" нужно отметить "Тверская область", в графе "Выберите учреждение" указать "ИК-4 Торжок".



Письма следует отправлять на имя Балуха Владимира Григорьевича, 1971 года рождения. Обязательно указывайте в письме функцию, которая дает возможность отправить обратный ответ. Чтобы украинец получил письма, их рекомендуют писать на русском языке и избегать предложений и фраз, которые российская власть может трактовать как "экстремистские".

Кто такой Владимир Балух и за что его осудили в России?

Владимир Балух – крымский фермер, украинский общественный активист. После аннексии Крыма Россией отказался от российского гражданства.

Зимой 2013 года он вывесил флаг Украины на своем доме, позже прикрепил на дом табличку "Улица героев Небесной Сотни".

В конце 2016 года Балуха задержали сотрудники ФСБ России. Они вроде бы нашли на чердаке его дома патроны и тротиловые шашки. Подконтрольный России суд в Крыму приговорил его к 5 годам лишения свободы.

Балух свою вину не признал и в знак протеста неоднократно объявлял голодовку. Правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий из-за своей проукраинской позиции.