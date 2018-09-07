Почти тысячу служебных авто выделили для полиции сельской местности и небольших городов

Глава Нацполиции Сергей Князев и его заместители осуществили выезды в самые отдаленные отделы полиции и проверили несение службы секторов и групп реагирования патрульной полиции в сельской местности и небольших городах. По итогам проверки было принято решение выделить на места 945 современных служебных автомобилей.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

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Именно в небольших городах и поселках больше обращается внимания на работу СРПП, который является патрульной полицией. Мы уже ввели такой термин – сельская патрульная полиция. Эффективная работа СРПП – это одна из основных задач. Поэтому выезды осуществлено с целью понять, что нам нужно менять системно, глобально, а где нужно оказать помощь,

– подчеркнул Сергей Князев во время выездного совещания 7 сентября.

Во время встречи заместитель главы Национальной полиции Константин Бушуев обратил внимание присутствующих на выявленные проверкой нарушения и проблемные вопросы.



Заместитель главы Национальной полиции Константин Бушуев

Заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич отметил, что с целью повышения эффективности работы нарядов СРПП (секторы реагирования патрульной полиции, – 24 Канал) на места было передано 945 современных служебных автомобилей марок Mitsubishi, Renault, Toyota, Isuzu, Skoda. А также более тысячи планшетов для работников патрульной полиции. Следовательно около 880 групп реагирования патрульной полиции по всей стране обеспечено автомобилями и планшетами.

"Имеем положительные результаты работы. В частности – нарядами СРПП непосредственно раскрыто свыше 10 тысяч уголовных правонарушений, что составляет почти 7 процентов от общего количества совершенных преступлений. Полицейские выявили и задокументировали 717 тысяч административных правонарушений, из которых лишь по статье 130 КУоАП – 36 тысяч", – сказал Александр Фацевич.



Заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич

Добавим, что на этой же встрече Сергей Князев обязал руководителей ряда департаментов и ведомств подготовить необходимую документацию для того, чтобы до конца года вся полицейская система смогла перейти на новые электронные постановления, которые помогут преодолеть коррупцию и станут современным и эффективным инструментом привлечения нарушителя к ответственности.