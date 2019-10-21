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      Почти все как сказал Коломойский: Фурса про банкопад и скандал вокруг хора Веревки

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      Игорь Коломойский
      Игорь Коломойский / Новое время

      Глава НБУ Яков Смолий получил приз как лучший банкир Центральной и Восточной Европы. Это результат реформы банковского сектора и создание в стране рабочего института. Это результат работы в том числе Гонтаревой.

      Суд Лондона в шоке от схем в Приватбанке до национализации и напрямую говорят о наличии эпичных примеров вывода денег. Налогоплательщики Украины оплатили их из своего кармана на 5,5 млрд долларов. Это результат работы Коломойского.

      Читайте также: Коломойский заявил, что влияет на Арахамию: реакция нардепа

      Странно, правда, что авторитетные международные институты кричат "Браво" Нацбанку и работе Гонтаревой, а в Украине "Браво" кричит Коломойский независимым украинским судам и абсолютно независимым, смелым юмористам. Но судя по всему, скоро мы не удивимся, даже если баскетбольный клуб "Днепр" с самым главным болельщиком в стране выиграет чемпионат Украины по баскетболу, волейболу и водному поло. И тоже никто не удивиться. И никто даже не опустит глаза. Никому не будет стыдно.

      В Украине пока еще не "все как сказал Коломойский", а лишь "почти все как сказал Коломойский", только потому, что его аппетиты ограничивает МВФ. Не президент. Не парламент. Только фактор МВФ. И забери мы МВФ из уравнения, то ничего бы не сдерживало аппетиты этих людей.

      Некоторые люди говорили, что стыдно, когда у вас внешнее управление. Нет, это не стыдно. Стыдно, когда внешний фактор единственный, которые не позволяет Украине скатится в банановую республику, где правят бал пираты. Стыдно, когда внешний фактор – это единственная надежда на справедливость. Стыдно за себя. Стыдно за страну. Стыдно за людей. Которые смеются над шутками человека, который их грабит, который улюлюкают над горем человека, который осмелился сопротивляться.

      Где-то что-то явно пошло не так…

      К теме: Браво, – Коломойскому очень понравился номер "Квартала" относительно поджога дома Гонтаревой

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      Автор: Сергей Фурса, Блог Соцсети
      Теги: Новости политики Новости Украины Валерия Гонтарева Скандал с "95 кварталом" Игорь Коломойский Публикации МВФ Банки
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