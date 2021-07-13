Почтили погибших собратьев военные 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского.

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Годовщина гибели бойцов под Зайцевым

Траурная церемония состоялась на территории постоянного базирования бригады в селе Дачное под Одессой. В ней также приняли участие американские морские пехотинцы.

Вместе они почтили память погибших украинских защитников Дмитрия Красногрудя, Николая Илина и Ярослава Журавля.

Это большая трагедия для нашей военной семьи и для всей Украины. Мы искренне сочувствуем родным и близким погибших морских пехотинцев. Их подвиги останутся в нашей памяти навсегда,

– сообщили в части.

Напомним, военные погибли в июле 2020 года, оказавшись в ловушке войск оккупанта.

В Одессе почтили погибших под Зайцевым: Фото "Думская"