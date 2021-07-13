Почтили погибших собратьев военные 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского.
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Годовщина гибели бойцов под Зайцевым
Траурная церемония состоялась на территории постоянного базирования бригады в селе Дачное под Одессой. В ней также приняли участие американские морские пехотинцы.
Вместе они почтили память погибших украинских защитников Дмитрия Красногрудя, Николая Илина и Ярослава Журавля.
Это большая трагедия для нашей военной семьи и для всей Украины. Мы искренне сочувствуем родным и близким погибших морских пехотинцев. Их подвиги останутся в нашей памяти навсегда,
– сообщили в части.
Напомним, военные погибли в июле 2020 года, оказавшись в ловушке войск оккупанта.
В Одессе почтили погибших под Зайцевым: Фото "Думская"
Гибель бойцов под Зайцевым: что известно
- В "серой зоне" возле села Зайцево на линии разграничения 13 июля погиб украинский разведчик Дмитрий Красногрудь.
- Украинские военные запросили "режим тишины", чтобы забрать тело погибшего. Оккупанты согласились на это, однако в результате обстреляли спецгруппу.
- Тогда погиб медик Николай Илин ("Эстонец"), а Ярослав Журавель получил ранения.
- Украинская разведгруппа покинула "серую зону", а высшее командование страны тогда не позволило направить новую группу для спасения бойца, чтобы не подвергать опасности других военных.
- Ярослав Журавель остался в "серой зоне" сам. Он 3 дня истекал кровью и умер, не дождавшись помощи.