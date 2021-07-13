Собратья почтили память Илина, Красногрудя и Журавля, которые год назад погибли Зайцевым

13 июля 2021 , 17:12
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Источник:

телеграм "Думская"

В Одессе военные 13 июля почтили память 3 своих погибших собратьев – Дмитрия Красногрудя, Николая Илина и Ярослава Журавля. Год назад они погибли, попав в засаду оккупанта вблизи села Зайцево.

 

Почтили погибших собратьев военные 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского.

 

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Траурная церемония состоялась на территории постоянного базирования бригады в селе Дачное под Одессой. В ней также приняли участие американские морские пехотинцы.

 

Вместе они почтили память погибших украинских защитников Дмитрия Красногрудя, Николая Илина и Ярослава Журавля.

 

Это большая трагедия для нашей военной семьи и для всей Украины. Мы искренне сочувствуем родным и близким погибших морских пехотинцев. Их подвиги останутся в нашей памяти навсегда,
– сообщили в части.

 

Напомним, военные погибли в июле 2020 года, оказавшись в ловушке войск оккупанта.

 

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Автор: Наталія Пристанська