"Почувствовала, что это оно": 27-летняя Эмили Ратажковски впервые рассказала о секретной свадьбе

Известная модель Эмили Ратажковски впервые рассказала подробности о своем муже, актере и продюсере Себастьяне Бир-Макларде.

Западные СМИ писали, что отношения Эмили и Себастьяна продлились всего несколько недель, после чего они решили пойти под венец. Однако Ратажковски опровергла это в откровенном интервью в ток-шоу Busy Tonight.

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По ее словам, они с мужем знакомы значительно дольше, чем все думают об этом.

Мы знали друг друга давно, ему (Себастьяну, – 24 канал) нравится шутить: "Так, все думают, что мы быстро поженились, но ты проверяла меня два года". Женщины всегда чувствуют, если это оно... Я всегда думала: "Мне, наверное, не стоит общаться с ним". А потом я вышла замуж за него,

– призналась Эмили.



Себастьян Бир-Маклард и Эмили Ратажковски / GettyImages

Она добавила, что их свадьба недолго была секретной.

"Мы хранили секрет 4 часа. Свадьба – это прекрасно, я хочу веселиться, праздновать любовь и отношения, но у нас была частная церемония, и это было очень круто", – подчеркнула Ратажковскі.

Интервью с Эмили Ратажковски: смотрите видео

Напомним, Эмили Ратажковски вышла замуж за актера и продюсера Себастьяна Бир-Макларда. Отношения у влюбленных продлились несколько недель, после чего они решили пойти под венец. Такой же спонтанной была и церемония. Поэтому Эмили Ратажковски даже отказалась от традиционного белого платья, заменив его стильным костюмом горчичного цвета от Zara.