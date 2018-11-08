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      "Почувствовала, что это оно": 27-летняя Эмили Ратажковски впервые рассказала о секретной свадьбе

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      Себастьян Бир-Маклард и Эмили Ратажковски
      Себастьян Бир-Маклард и Эмили Ратажковски / GettyImages

      Известная модель Эмили Ратажковски впервые рассказала подробности о своем муже, актере и продюсере Себастьяне Бир-Макларде.

      Западные СМИ писали, что отношения Эмили и Себастьяна продлились всего несколько недель, после чего они решили пойти под венец. Однако Ратажковски опровергла это в откровенном интервью в ток-шоу Busy Tonight.

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      По ее словам, они с мужем знакомы значительно дольше, чем все думают об этом.

      Мы знали друг друга давно, ему (Себастьяну, – 24 канал) нравится шутить: "Так, все думают, что мы быстро поженились, но ты проверяла меня два года". Женщины всегда чувствуют, если это оно... Я всегда думала: "Мне, наверное, не стоит общаться с ним". А потом я вышла замуж за него,
      – призналась Эмили.


      Себастьян Бир-Маклард и Эмили Ратажковски / GettyImages

      Она добавила, что их свадьба недолго была секретной.

      "Мы хранили секрет 4 часа. Свадьба – это прекрасно, я хочу веселиться, праздновать любовь и отношения, но у нас была частная церемония, и это было очень круто", – подчеркнула Ратажковскі.

      Интервью с Эмили Ратажковски: смотрите видео

       

      Напомним, Эмили Ратажковски вышла замуж за актера и продюсера Себастьяна Бир-Макларда. Отношения у влюбленных продлились несколько недель, после чего они решили пойти под венец. Такой же спонтанной была и церемония. Поэтому Эмили Ратажковски даже отказалась от традиционного белого платья, заменив его стильным костюмом горчичного цвета от Zara.

      Теги: LifeStyle Мода Эмили Ратажковски Звездные романы Звездные свадьбы
      Источник: 24 Канал
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