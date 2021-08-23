Доску открыли в день Харькова. Участие в этом приняли секретарь горсовета Игорь Терехов и сын умершего мэра Кирилл Кернес.

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У входа в мэрию установили барельеф с портретом Кернеса, а также харьковскими местами, связанными с его мэрством:

парк Горького с колесом обозрения,

памятник независимости на площади Конституции,

здание Регионального центра админуслуг,

станция метро "Победа".

"В этом здании с 2006 по 2020 год работал выдающийся харьковчанин, почетный гражданин города Харькова, харьковский городской голова Кернес Геннадий Адольфович", – написано на мемориальной доске.

Мемориальная доска Кернесу в Харькове / Фото "общественное Харьков"

Открывали мемориал под исполнение Ave Maria на скрипке. После того к доске принесли цветы.

Смотрите видео с открытия мемориальной доски Кернесу:



На открытие мемориальной доски Кернесу пришли несколько десятков человек / Фото "общественное Харьков"



К мемориалу принесли цветы / Фото "Общественное Харьков"

Обратите внимание! Кернес умер 17 декабря 2020 года после длительного лечения от коронавируса. 14 июля 2021 года городской совет Харькова предоставил ему звание почетного гражданина Харькова. Кернес – первый человек, получивший такой статус посмертно.