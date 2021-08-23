Под Ave Maria: в Харькове открыли мемориальную доску Кернесу – видео с церемонии
Источник:"Суспільне Харків"
На здании Харьковского городского совета 23 августа открыли мемориальную доску Геннадию Кернесу. На церемонию открытия пришли несколько десятков человек. Порядок обеспечивали полицейские.
Доску открыли в день Харькова. Участие в этом приняли секретарь горсовета Игорь Терехов и сын умершего мэра Кирилл Кернес.
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У входа в мэрию установили барельеф с портретом Кернеса, а также харьковскими местами, связанными с его мэрством:
- парк Горького с колесом обозрения,
- памятник независимости на площади Конституции,
- здание Регионального центра админуслуг,
- станция метро "Победа".
"В этом здании с 2006 по 2020 год работал выдающийся харьковчанин, почетный гражданин города Харькова, харьковский городской голова Кернес Геннадий Адольфович", – написано на мемориальной доске.
Открывали мемориал под исполнение Ave Maria на скрипке. После того к доске принесли цветы.
Смотрите видео с открытия мемориальной доски Кернесу:
На открытие мемориальной доски Кернесу пришли несколько десятков человек / Фото "общественное Харьков"
К мемориалу принесли цветы / Фото "Общественное Харьков"