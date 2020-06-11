Под Борисполем, в Киевской области, легковой автомобиль врезался в припаркованный на обочине грузовик. Водитель и пассажирка погибли на месте.

Авто врезалось в фуру на высокой скорости

Авария произошла 10 июня на трассе Киев – Харьков. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Киевской области.

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По предварительной информации, водитель легковушки выехал на полосу для разгона и врезался в фуру.

Водитель грузовика пошел в магазин

Как отметили в сообществе "Киев Оперативный", мужчина, который был за рулем грузовика, припарковался всего за несколько минут до трагедии и пошел в магазин. Когда он вернулся, то увидел уже результат ужасной аварии. На заднем сидении была собака, она единственная осталась в живых в жутком ДТП.

Полиция начала уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, которые привели к гибели нескольких человек.



Водитель и пассажирка погибли на месте / Фото "Киев Оперативный"



Грузовик остановился за несколько минут до трагедии / Фото "Киев Оперативный"

Смотрите видео с места ДТП: