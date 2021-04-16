В Харьковской области возле города Чугуева поздно вечером 15 апреля произошла авария. Столкнулись 2 легковушки – ВАЗ-2106 и Renault Loga. 19-летний водитель "Жигулей" скончался на месте.

Его тело пришлось вырезать из истерзанной машины с помощью специальной техники. Еще трех мужчин госпитализировали.

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Что известно о ДТП

О дорожно-транспортном происшествии сообщили на горячую линию в 21:13 15 апреля.

Оно произошло на 544-м километре трассы Киев – Харьков – Довжанский в Чугуевском районе Харьковской области.



Изуродованная машина ВАЗ-2106 / Фото фейсбук-паблика "ХС. Харьков"

Один водитель погиб, другого водителя, а также пассажиров с обеих машин госпитализировали с травмами средней тяжести.



Изуродованная легковушка Reno Logan / Фото фейсбук-паблика "ХС. Харьков"

"Жигули" смяло настолько, что тело погибшего водителя пришлось извлекать спасателям.



Как работали спасатели / Фото ГСЧС

Причину аварии пока не называют. Все детали в полиции обещают сообщить позже.

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