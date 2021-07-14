Под Днепром 13-летняя наглоталась таблеток вместе с парнем

Под Днепром 13-летняя девушка наглоталась таблеток. Также это сделал ее парень. Это произошло из-за конфликта, который у них возник. Сейчас потерпевшая в реанимации Днепропетровской областной детской больницы.

Об этом сообщили журналистам анонимные источники. Инцидент произошел 13 июля в поселке Роздоры.

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Диагностировали и другие травмы

8-классница попала в больницу с острым медикаментозным отравлением. Кроме этого, врачи диагностировали другие травмы – закрытую черепно-мозговую травму и ушибы на всем теле.

Следователи установили, что накануне девушка поссорилась со своим 16-летним парнем. Он студент Васильковского ПТУ.

После конфликта подростки находились в гостях у сестры потерпевшей. Там они вместе наглотались таблеток.

Состояние девушки сейчас оценивают как стабильное. А каково состояние ее парня – не известно.

Правоохранители пока официально не комментировали это событие. Журналисты 24 канала пытаются связаться с полицией Днепра, чтобы получить подтверждение или опровержение этой информации.



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