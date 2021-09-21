Этот инцидент произошел в Каменском, что на Днепропетровщине. На видео, которое попало в сеть, видно 2 девушек-подростков, еще одна – снимает все на телефон.

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"Это же не мой флаг"

На обнародованных кадрах одна из девушек держит в руках зажигалку и подожженный голубовато-желтый флажок. "Для чего ты это делаешь, дурочка", – спросила у нее автор видео.

"Это не мой флаг, все равно", – заявила поджигательница. "Так это флаг твоей страны", – насмешливо отреагировала ее собеседница. "Ну, но ведь не мой", – раздалось с насмешкой в ответ.

Девушка из Днепропетровщины подожгла украинский флаг: смотрите видео

Из-за скандала девушку отчислили из модельной школы

Выяснилось, что девочка учится в местном модельном агентстве GlorySchool. Администрация заведения оперативно отреагировала на скандал, который спровоцировала их ученица. Там поблагодарили пользователей, которые сообщили им об инциденте. При этом, отметили, что работа школы направлена на развитие не только красивых девушек. Якобы большое внимание уделяют и развитию грамотных и образованных личностей, которыми Украина сможет гордиться.

К большому сожалению, одна из наших учениц совершила абсолютно недопустимый поступок относительно государственной символики,

– отметили в агентстве.

Там добавили, что не могут не отреагировать на эту скандальную ситуацию и оставить ее без внимания. "Мы публично заявляем, что эта ученица уже исключена из нашей школы", – говорится в сообщении GlorySchool.

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