В Днепровском районе во двор частного дома залезла змея. Чтобы ее забрать пришлось вызвать спасателей. Они приехали и забрали пресмыкающееся, которое пряталось под кусками металла.

Это случилось на улице Иванова в поселке Любимовка 16 мая. В результате инцидента никто не пострадал. Актуально Львовяне бьют тревогу: в Рясном гадюки ползают возле школы и в подъездах – фото

Спасатель ищет змею во дворе / Фото ГСЧС Больше об этом событии Люди заметили у себя во дворе змею длиной примерно 1,5 метра.

В 14:56 они позвонили в службу спасения "101".

На место сразу отправили 5 работников ГСЧС.

Когда они приехали, змея пряталась под кусками металла.

Пресмыкающееся извлекли с помощью специального инструмента и поместили в клетку.

Впоследствии, змею выпустили за пределами села.

Змея, которую поймали спасатели под Днепром / Фото ГСЧС Обратите внимание! В Новокодакском районе Днепра в ванную комнату частного жилого дома 18 апреля залезла змея. Туда вызвали спасателей. Пока они не приехали, пресмыкающееся держали шваброй.