Большая змея пряталась во дворе: как ловили пресмыкающееся под Днепром – фото
В Днепровском районе во двор частного дома залезла змея. Чтобы ее забрать пришлось вызвать спасателей. Они приехали и забрали пресмыкающееся, которое пряталось под кусками металла.
Источник:ГСЧС Днепропетровской области
Это случилось на улице Иванова в поселке Любимовка 16 мая. В результате инцидента никто не пострадал.
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Спасатель ищет змею во дворе / Фото ГСЧС
Больше об этом событии
- Люди заметили у себя во дворе змею длиной примерно 1,5 метра.
- В 14:56 они позвонили в службу спасения "101".
- На место сразу отправили 5 работников ГСЧС.
- Когда они приехали, змея пряталась под кусками металла.
- Пресмыкающееся извлекли с помощью специального инструмента и поместили в клетку.
- Впоследствии, змею выпустили за пределами села.
Змея, которую поймали спасатели под Днепром / Фото ГСЧС
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