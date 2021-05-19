К счастью, в доме не было людей. Спасатели тушили пожар более 2 часов.
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Что известно о пожаре в дачном кооперативе
- В Службу спасения поступил вызов в 01:14 по возгорания дома на улице клубничного.
- Когда работники ГСЧС приехали на место, огонь уже охватил все здание.
Спасатели потушили пожар / Фото ГСЧС
- Стихия уничтожила крышу, перекрытия и повредила конструкции дома общей площадью 36 квадратных метра.
- К ликвидации пожара привлекли 9 спасателей и 2 единицы спецтехники.
Огонь полностью уничтожил дом / Фото ГСЧС
- Огонь полностью потушили в 03:54.
- Информации о причине возгорания пока нет.
Последствия пожара в дачном кооперативе / Фото ГСЧС