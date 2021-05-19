К счастью, в доме не было людей. Спасатели тушили пожар более 2 часов.

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Что известно о пожаре в дачном кооперативе

  • В Службу спасения поступил вызов в 01:14 по возгорания дома на улице клубничного.
  • Когда работники ГСЧС приехали на место, огонь уже охватил все здание.

Пожежа під Діпром горів дачний кооперативСпасатели потушили пожар / Фото ГСЧС

  • Стихия уничтожила крышу, перекрытия и повредила конструкции дома общей площадью 36 квадратных метра.
  • К ликвидации пожара привлекли 9 спасателей и 2 единицы спецтехники.

Пожежа під Діпром горів дачний кооператив
Огонь полностью уничтожил дом / Фото ГСЧС

  • Огонь полностью потушили в 03:54.
  • Информации о причине возгорания пока нет.

Пожежа під Діпром горів дачний кооперативПоследствия пожара в дачном кооперативе / Фото ГСЧС