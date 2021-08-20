К спасателям по этому инциденту обратились примерно в 09:40. По прибытию они начали уже тушить масштабный пожар на 100 квадратных метрах.

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Пожар трансформаторной подстанции: смотрите видео телеграма "Днепр оперативный"

Некоторое время не было света

На видео с места виден черный густой дым и пламя, охватившее трансформатор. Для тушения пожара понадобилось примерно час.

Издание 056.ua сообщило, что в результате этого пожара без электроснабжения остались многие здания. В частности, это были жилые дома, офисы и магазины. Однако сразу после тушения приехали электрики, которые возобновили работу подстанции.

Обратите внимание! Когда происходит аварийное отключение электроснабжения, стоит выключать из розетки все электроустройства. Когда поставки восстанавливают, напряжение может быть слишком высоким, поэтому техника может выйти из строя.

Загорелись трансформаторы под Днепром / Фото ГСЧС и 056.ua

Последние громкие пожары

В Новоград-Волынском районе Житомирской области 18 августа во время пожара погиб ребенок. Там загорелся сарай, в котором играл мальчик. Это здание сгорело дотла.

18 августа произошел пожар на Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области. Для того, чтобы потушить возгорание понадобилось примерно 2 часа.

В этот день также возник пожар на территории Золочевского радиозавода. Огонь уничтожил около 1200 квадратных метров крыши. Люди, которые были в здании перед возгоранием, не пострадали.

Спасатели тушат трансформатор под Днепром: смотрите видео ГСЧС