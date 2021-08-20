К спасателям по этому инциденту обратились примерно в 09:40. По прибытию они начали уже тушить масштабный пожар на 100 квадратных метрах.

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Пожар трансформаторной подстанции: смотрите видео телеграма "Днепр оперативный"

Некоторое время не было света

На видео с места виден черный густой дым и пламя, охватившее трансформатор. Для тушения пожара понадобилось примерно час.

Издание 056.ua сообщило, что в результате этого пожара без электроснабжения остались многие здания. В частности, это были жилые дома, офисы и магазины. Однако сразу после тушения приехали электрики, которые возобновили работу подстанции.

Загорелись трансформаторы под Днепром / Фото ГСЧС и 056.ua

Последние громкие пожары

  • В Новоград-Волынском районе Житомирской области 18 августа во время пожара погиб ребенок. Там загорелся сарай, в котором играл мальчик. Это здание сгорело дотла.
  • 18 августа произошел пожар на Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области. Для того, чтобы потушить возгорание понадобилось примерно 2 часа.
  • В этот день также возник пожар на территории Золочевского радиозавода. Огонь уничтожил около 1200 квадратных метров крыши. Люди, которые были в здании перед возгоранием, не пострадали.

Спасатели тушат трансформатор под Днепром: смотрите видео ГСЧС