Фото паука сделал пользователь Станислав Жовненко. Он его опубликовал в сообществе "События Одинковки" 6 июня.

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Что написали пользователи

Мужчина рассказал, что нашел членистоногого в норке. Она была расположена на его огороде.



Тарантул, которого обнаружили на Днепропетровщине / Фото Станислава Жовненко

В комментариях к этому посту люди сообщили, что этот вид пауков называется "тарантул южнорусский". Также они отметили, что в последнее время их в регионе обнаруживают довольно часто.

Жительница Днепра Марина Литвин рассказала, что такой же паук 2 года назад укусил ее бабушку. Это случилось также на огороде. В результате у женщины была лихорадка и высокая температура.

Пришлось распиливать кольцо. Рука, как боксерская перчатка. Делали операцию,

– добавила Марина Литвин.

Также пользовательница Анна Подколзина написала, что особенно агрессивно ведут себя самки пауков, которые имеют детей. По ее словам, они могут прыгать на высоту до 1 метра.



В Днепре обнаружили ядовитого тарантула / Фото Станислава Жовненко

Больше об этом виде пауков

Тарантул южнорусский распространен в степях.

А именно в Европе, Средней Азии, Южной Сибири и Дальнем Востоке.

Это самые большие пауки, которые живут в Украине.

Также вид один из крупнейших в Европе.

Размер тела этих пауков – до 4 сантиметров, с ногами до 7 сантиметров.

Самки южнорусского тарантула живут в норах до 60 см глубиной.

Оттуда они выпрыгивают и захватывают добычу.

Вид входит в перечень животных, которые подлежат охране на Киевщине.

Информация взята из "Википедии".



Изображение тарантула южнорусского / Фото "Википедии"

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