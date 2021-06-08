Фото паука сделал пользователь Станислав Жовненко. Он его опубликовал в сообществе "События Одинковки" 6 июня.
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Что написали пользователи
Мужчина рассказал, что нашел членистоногого в норке. Она была расположена на его огороде.
Тарантул, которого обнаружили на Днепропетровщине / Фото Станислава Жовненко
В комментариях к этому посту люди сообщили, что этот вид пауков называется "тарантул южнорусский". Также они отметили, что в последнее время их в регионе обнаруживают довольно часто.
Жительница Днепра Марина Литвин рассказала, что такой же паук 2 года назад укусил ее бабушку. Это случилось также на огороде. В результате у женщины была лихорадка и высокая температура.
Пришлось распиливать кольцо. Рука, как боксерская перчатка. Делали операцию,
– добавила Марина Литвин.
Также пользовательница Анна Подколзина написала, что особенно агрессивно ведут себя самки пауков, которые имеют детей. По ее словам, они могут прыгать на высоту до 1 метра.
В Днепре обнаружили ядовитого тарантула / Фото Станислава Жовненко
Больше об этом виде пауков
- Тарантул южнорусский распространен в степях.
- А именно в Европе, Средней Азии, Южной Сибири и Дальнем Востоке.
- Это самые большие пауки, которые живут в Украине.
- Также вид один из крупнейших в Европе.
- Размер тела этих пауков – до 4 сантиметров, с ногами до 7 сантиметров.
- Самки южнорусского тарантула живут в норах до 60 см глубиной.
- Оттуда они выпрыгивают и захватывают добычу.
- Вид входит в перечень животных, которые подлежат охране на Киевщине.
Информация взята из "Википедии".
Изображение тарантула южнорусского / Фото "Википедии"