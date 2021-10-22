Под Днепром мужчина устроил стрельбу и скрылся на BMW: есть пострадавшие
Источник:Нацполиция Днепропетровщины
В поселке Куриловка возле Каменского между тремя мужчинами возник спор. Один из них начал стрельбу и ранил своих "соперников". После этого злоумышленник похитил их авто и скрылся. Полицейские впоследствии нашли нападавшего и задержали его.
Чтобы задержать злоумышленника на Днепропетровщине ввели специальную полицейскую операцию. Преступление произошло 21 октября в поселке Куриловка Петриковского района.
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Ранил двух мужчин и скрылся
Во время конфликта между тремя мужчинами 38-летний злоумышленник начал стрельбу. Он ранил водителя и пассажира BMW X-5 из травматического пистолета. Затем похитил их авто и скрылся с места преступления. Пострадавших отвезли в больницу.
Во время специальной операции полицейские нашли похищенную машину брошенной в селе Елизаветовка. Впоследствии они установили личность подозреваемого. Им оказался 38-летний житель Каменского.
Мужчина устроил стрельбу под Днепром / Фото Нацполиции
Мужчину нашли на следующий день
Злоумышленника нашли 22 октября в Каменском. Его задержали и отвезли в Днепровское управление полиции.
Правоохранители открыли уголовное производство за незаконное завладение транспортным средством и за покушение на умышленное убийство двух человек. Вскоре злоумышленнику объявят сообщение о подозрении.