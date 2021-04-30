Искал металлолом, нашел мины: под Днепром мужчина обнаружил масштабных схрон боеприпасов
В Софиевском районе Днепропетровской области мужчина искал металлолом. Он нашел 3 устаревших и заржавевших боеприпаса и сообщил в службу чрезвычайных ситуаций.
Источник:ГСЧС
На месте они нашли масштабный тайник противотанковых мин. Проверка территории продолжается третий день.
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Что известно о тайнике
- 28 апреля на горячую линию в ГСЧС поступил вызов о том, что местный житель села Деладово откопал боеприпас времен Второй Мировой.
Спецслужащие продолжают проверку территории / Фото ГСЧС
- Территорию проверяли в течение двух дней, на месте еще работают специалисты.
- Они обнаружили 375 противотанковых мин ТМИ-42 времен Второй мировой.
Обнаружены боеприпасы / Фото ГСЧС
- Опасный участок круглосуточно охраняют правоохранители.
Как происходит процесс обследования территории / Фото ГСЧС
- В ГСЧС сообщили, что после окончания проверки все боеприпасы обезвредят путем контролируемого подрыва.
Как происходит поиск старых противотанковых мин: видео
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