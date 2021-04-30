В Софиевском районе Днепропетровской области мужчина искал металлолом. Он нашел 3 устаревших и заржавевших боеприпаса и сообщил в службу чрезвычайных ситуаций.

На месте они нашли масштабный тайник противотанковых мин. Проверка территории продолжается третий день. К теме Во Львове возле супермаркета "Арсен" нашли гранату: фото Что известно о тайнике 28 апреля на горячую линию в ГСЧС поступил вызов о том, что местный житель села Деладово откопал боеприпас времен Второй Мировой.

Спецслужащие продолжают проверку территории / Фото ГСЧС Территорию проверяли в течение двух дней, на месте еще работают специалисты.

Они обнаружили 375 противотанковых мин ТМИ-42 времен Второй мировой.

Обнаружены боеприпасы / Фото ГСЧС Опасный участок круглосуточно охраняют правоохранители.

Как происходит процесс обследования территории / Фото ГСЧС В ГСЧС сообщили, что после окончания проверки все боеприпасы обезвредят путем контролируемого подрыва. Как происходит поиск старых противотанковых мин: видео