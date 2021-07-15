Под Днепром нашли тело мужчины, который публично рассказал об издевательствах над ребенком

Под Днепром нашли тело Александра Мироненко, который ранее рассказал на всю страну об издевательствах со своего ребенка. У него было перерезано горло.

Умершего обнаружили 13 июля. Он лежал на мосту между селом Шульговка и хутором Судовка.

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Что рассказал на телевидении

Александр Мироненко был отцом 3-летней девочки, которая находится в коме. Есть версия, что это произошло из-за избиения матерью и ее сожителем. Затем они заявили, что девочка упала с вишни.

Погибший за день до смерти рассказал об издевательствах со своего ребенка в программе на телеканале "Украина". Он говорил, что в последний раз видел свою дочь за 11 дней до ее предполагаемого избиения. А о состоянии девочки узнал лишь когда к нему приехала полиция.

Мать девочки Светлана прошла проверку на детекторе лжи. Она обнаружила, что женщина неоднократно избивала свою дочь. Также в студии говорили, что ребенка мог бить сожитель женщины.

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Что сказали правоохранители

В полиции Днепропетровщины рассказали журналистам, что уже открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве. Однако в ней есть примечание "самоубийство".

Однако окончательная версия следствия будет после проведения судебно-медицинской экспертизы. Тело мужчины уже туда направили.