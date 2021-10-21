Против мужчины полицейские открыли уголовное производство за похищение авто. Факт стрельбы журналистам 24 канала не подтвердили. Сейчас все детали выясняются.

Обратите внимание В Полтаве мужчина устроил стрельбу, похитил женщину и скрылся

Угнал авто и скрылся

На Днепропетровщине мужчина угнал авто, а затем бросил его и сбежал. Полицейским через некоторое время удалось найти легковушку, но самого злоумышленника разыскивают до сих пор.

Против мужчины открыли уголовное производство за "незаконное завладение транспортным средством".

Обратите внимание! Если его вину докажут, то максимально злоумышленнику может грозить от 3 до 5 лет ограничения свободы или лишение свободы на тот же срок.

В СМИ говорят, что была еще и стрельба