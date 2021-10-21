Против мужчины полицейские открыли уголовное производство за похищение авто. Факт стрельбы журналистам 24 канала не подтвердили. Сейчас все детали выясняются.
Обратите внимание В Полтаве мужчина устроил стрельбу, похитил женщину и скрылся
Угнал авто и скрылся
На Днепропетровщине мужчина угнал авто, а затем бросил его и сбежал. Полицейским через некоторое время удалось найти легковушку, но самого злоумышленника разыскивают до сих пор.
Против мужчины открыли уголовное производство за "незаконное завладение транспортным средством".
В СМИ говорят, что была еще и стрельба
- По данным телеграма "Днепр Оперативный", мужчина устроил стрельбу. Однако произошло это в Каменском.
- Неизвестный дважды стрелял в голову мужчине и его напарнику. К счастью, он не попал. Товарищи смогли выхватить у него оружие.
- После инцидента злоумышленник скрылся на BMW X-5. Полицейские тоже нашли авто брошенным, а мужчину не месте не обнаружили. Поскольку некоторые детали инцидента совпадают, то, вероятно, это тот самый случай.