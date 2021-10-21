Под Днепром неизвестный угнал авто и скрылся: СМИ сообщают о стрельбе
21 октября 2021 , 18:02Читати новину українською
Источник:24 канал
В Петриковском районе Днепропетровской области неизвестный угнал авто и скрылся. В сети говорят, что он к тому же устроил стрельбу. Авто впоследствии нашли, а злоумышленника разыскивают до сих пор.
Против мужчины полицейские открыли уголовное производство за похищение авто. Факт стрельбы журналистам 24 канала не подтвердили. Сейчас все детали выясняются.
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Угнал авто и скрылся
На Днепропетровщине мужчина угнал авто, а затем бросил его и сбежал. Полицейским через некоторое время удалось найти легковушку, но самого злоумышленника разыскивают до сих пор.
Против мужчины открыли уголовное производство за "незаконное завладение транспортным средством".Обратите внимание! Если его вину докажут, то максимально злоумышленнику может грозить от 3 до 5 лет ограничения свободы или лишение свободы на тот же срок.
В СМИ говорят, что была еще и стрельба
- По данным телеграма "Днепр Оперативный", мужчина устроил стрельбу. Однако произошло это в Каменском.
- Неизвестный дважды стрелял в голову мужчине и его напарнику. К счастью, он не попал. Товарищи смогли выхватить у него оружие.
- После инцидента злоумышленник скрылся на BMW X-5. Полицейские тоже нашли авто брошенным, а мужчину не месте не обнаружили. Поскольку некоторые детали инцидента совпадают, то, вероятно, это тот самый случай.