Под Днепром неизвестный угнал авто и скрылся: СМИ сообщают о стрельбе

В Петриковском районе Днепропетровской области неизвестный угнал авто и скрылся. В сети говорят, что он к тому же устроил стрельбу. Авто впоследствии нашли, а злоумышленника разыскивают до сих пор.

Против мужчины полицейские открыли уголовное производство за похищение авто. Факт стрельбы журналистам 24 канала не подтвердили. Сейчас все детали выясняются.

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Угнал авто и скрылся

На Днепропетровщине мужчина угнал авто, а затем бросил его и сбежал. Полицейским через некоторое время удалось найти легковушку, но самого злоумышленника разыскивают до сих пор.

Против мужчины открыли уголовное производство за "незаконное завладение транспортным средством".

В СМИ говорят, что была еще и стрельба

По данным телеграма "Днепр Оперативный", мужчина устроил стрельбу. Однако произошло это в Каменском.

Неизвестный дважды стрелял в голову мужчине и его напарнику. К счастью, он не попал. Товарищи смогли выхватить у него оружие.

После инцидента злоумышленник скрылся на BMW X-5. Полицейские тоже нашли авто брошенным, а мужчину не месте не обнаружили. Поскольку некоторые детали инцидента совпадают, то, вероятно, это тот самый случай.

Если его вину докажут, то максимально злоумышленнику может грозить от 3 до 5 лет ограничения свободы или лишение свободы на тот же срок.