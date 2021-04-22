На трассе Днепр – Запорожье 22 апреля автомобиль Peugeot 308 сбил 2 детей. Они в этот момент были на пешеходном переходе. Впоследствии пострадавших госпитализировали. Их состояние – тяжелое.

Инцидент случился в селе Братское примерно в 15:15. Мальчику и девочке, которых сбили, – примерно 12 лет (родились в 2008 году). За рулем машины была 27-летняя женщина.

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Что известно об этой аварии

Пострадавших в тяжелом состоянии забрала скорая. Причину аварии пока не сообщают.



Автомобиль после аварии / Фото "Днепр Оперативный"

По фото с места видно, что автомобиль от удара довольно сильно повредился. В частности, у него разбиты фара, бампер и лобовое стекло. Также согнулся капот. На асфальте остались следы крови.



Правоохоранители устанавливают обстоятельства происшествия / Фото "Днепр оперативный"

Как пишет "Днепр оперативный", автомобиль ехал от Днепра. На месте происшествия некоторое время было затруднено движение транспорта.



Полиция работает на месте происшествия / Фото "Днепр оперативный"

Какое наказание грозит водителю

Женщину, которая была за рулем, уже задержали. Правоохранители открыли производство по статье о нарушении правил дорожного движения. Максимальное наказание по ней – 3 года тюрьмы.

Место происшествия после ДТП: видео "Днепр Оперативный"

Обратите внимание! В Херсоне 21 апреля на проспекте Ушакова Toyota наехала на 10-летнего мальчика. Это произошло на пешеходном переходе. Ребенка с тяжелыми травмами доставили в больницу, а 28-летнего водителя задержали.