Инцидент произошел 20 июля. Об этом сообщила местная жительница Евгения Матвийчук.
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Собаки имели бирки на ушах
Женщина рассказала, что все случилось за считанные секунды. Люди даже не успели среагировать и отогнать псов. Собаки были с бирками, поэтому не должны были угрожать ни животным, ни людям.
Под Днепром собаки набросились на котенка и разодрали его / Фото "Сайт города Днепра"
Что говорят местные
- Во дворе много бездомных собак, поэтому с детьми иногда гулять страшно.
- Однажды собака набросилась на 3-летнюю девочку. К счастью, все обошлось.
- Нужно обратиться к местной власти, чтобы она решила этот вопрос.
- Некоторые из людей уже подписали петицию о бездомных собаках и кошках.
Все случилось за считанные секунды / Скриншот сообщения очевидца из фейсбука "Моє Слобожанське"