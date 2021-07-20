Инцидент произошел 20 июля. Об этом сообщила местная жительница Евгения Матвийчук.

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Собаки имели бирки на ушах

Женщина рассказала, что все случилось за считанные секунды. Люди даже не успели среагировать и отогнать псов. Собаки были с бирками, поэтому не должны были угрожать ни животным, ни людям.



Под Днепром собаки набросились на котенка и разодрали его / Фото "Сайт города Днепра"

Что говорят местные

Во дворе много бездомных собак, поэтому с детьми иногда гулять страшно.

Однажды собака набросилась на 3-летнюю девочку. К счастью, все обошлось.

Нужно обратиться к местной власти, чтобы она решила этот вопрос.

Некоторые из людей уже подписали петицию о бездомных собаках и кошках.

Обратите внимание! Недавно в Днепре хаски покусал жительницу Днепра. Он вцепился в ее лицо и не хотел отпускать. Потерпевшая написала заявление в полицию. Хозяина собаки ищут.



Все случилось за считанные секунды / Скриншот сообщения очевидца из фейсбука "Моє Слобожанське"